  • 9 Ottobre 2025 -
Politica regionale

E’ legge la stabilizzazione dei lavoratori dei Consorzi di Bonifica

Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 09 ottobre 2025 – “Oggi è uno dei giorni più importanti da quando siedo tra gli scranni di Palazzo dei Normanni. Oggi siamo riusciti a portare a termine un lunghissimo percorso e a ridare dignità lavorativa a tantissimi siciliani che aspettavano da anni questa notizia: il personale dei Consorzi di Bonifica inserito nei P.O.V. potrà essere assunto a tempo indeterminato e full time”. Il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, Ignazio Abbate, commenta così l’approvazione in Aula della norma che permette la stabilizzazione del personale. Una norma alla quale il parlamentare della DC ha lavorato tantissimo negli ultimi mesi: “Il risultato di oggi è dovuto ad un insieme di fattori tra i quali i numerosi incontri avuti con le parti sociali, i rappresentanti dei lavoratori e del mondo politico. Un provvedimento che dà dignità, sicurezza e stabilità a quanti da anni aspettavano questo momento. Ma le buone notizie non arrivano solo per i lavoratori inseriti nei P.O.V. infatti anche il personale del contingente fermo a 78 o 101 giornate lavorative vedrà nell’immeditato un aumento di 23 giorni e partire dal 1° gennaio del 2026 l’incremento sarà ancora più consistente perché tutti passeranno a 156 giornate lavorative. Oggi abbiamo compiuto un passo avanti di straordinaria importanza per garantire continuità ai servizi essenziali dei consorzi, dall’irrigazione all’approvvigionamento idrico e per valorizzare che con impegno ogni giorno lavora per il territorio. Mi sento orgoglioso di aver contribuito personalmente alla stesura di questo provvedimento basandomi sugli incontri avuti con i lavoratori e di averlo poi sostenuto fino alla sua approvazione in Assemblea”.

© Riproduzione riservata

