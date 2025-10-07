Storica votazione a Modica: mozione bipartisan per la Palestina approvata all’unanimità

Modica, 07 Ottobre 2025 – Un segnale di forte unità e sensibilità sui temi internazionali arriva dal Consiglio Comunale di Modica, che ha approvato lunedì sera, con voto unanime, la mozione presentata congiuntamente dai consiglieri Neva Guccione (maggioranza) e Giovanni Spadaro (opposizione), per l’esposizione della bandiera della Palestina o di un altro segno di solidarietà e pace sulla facciata del Municipio.

L’atto, che ha superato ogni divisione politica, impegna il Sindaco e la Giunta non solo ad esporre un simbolo di solidarietà presso il Palazzo comunale, come la bandiera della pace o un altro segno, fino al cessate il fuoco nel conflitto, ma va oltre.

La mozione, infatti, mira ad esporre simbolicamente la bandiera della pace o un segno di solidarietà presso il Palazzo comunale fino al cessate il fuoco, chiedere il cessate il fuoco immediato a Gaza, il riconoscimento dello Stato della Palestina e il rispetto del diritto internazionale, trasmettere ufficialmente il testo della mozione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero degli Affari Esteri e al Parlamento Europeo; promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema della pace e dei diritti umani.

L’approvazione all’unanimità sottolinea come la crisi umanitaria a Gaza e la richiesta di pace e giustizia possano unire forze politiche di schieramenti diversi, fornendo un forte messaggio simbolico dalla città iblea. L’iniziativa di Guccione e Spadaro è da elogiata perchè ha saputo portare in aula un tema di rilevanza globale, trasformandolo in un momento di coesione istituzionale per esprimere solidarietà alla popolazione civile colpita dal conflitto.

Questo gesto di Modica si allinea ad altre città italiane che hanno scelto di levare la propria voce per la pace e i diritti umani in un contesto di gravissima crisi internazionale.

