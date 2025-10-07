  • 7 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 7 Ottobre 2025 -
Modica | News in primo piano | Politica

Storica votazione a Modica: mozione bipartisan per la Palestina approvata all’unanimità

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 07 Ottobre 2025 – Un segnale di forte unità e sensibilità sui temi internazionali arriva dal Consiglio Comunale di Modica, che ha approvato lunedì sera, con voto unanime, la mozione presentata congiuntamente dai consiglieri Neva Guccione (maggioranza) e Giovanni Spadaro (opposizione), per l’esposizione della bandiera della Palestina o di un altro segno di solidarietà e pace sulla facciata del Municipio.

L’atto, che ha superato ogni divisione politica, impegna il Sindaco e la Giunta non solo ad esporre un simbolo di solidarietà presso il Palazzo comunale, come la bandiera della pace o un altro segno, fino al cessate il fuoco nel conflitto, ma va oltre.

La mozione, infatti, mira ad esporre simbolicamente la bandiera della pace o un segno di solidarietà presso il Palazzo comunale fino al cessate il fuoco, chiedere il cessate il fuoco immediato a Gaza, il riconoscimento dello Stato della Palestina e il rispetto del diritto internazionale, trasmettere ufficialmente il testo della mozione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero degli Affari Esteri e al Parlamento Europeo; promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema della pace e dei diritti umani.

L’approvazione all’unanimità sottolinea come la crisi umanitaria a Gaza e la richiesta di pace e giustizia possano unire forze politiche di schieramenti diversi, fornendo un forte messaggio simbolico dalla città iblea. L’iniziativa di Guccione e Spadaro è da elogiata perchè ha  saputo portare in aula un tema di rilevanza globale, trasformandolo in un momento di coesione istituzionale per esprimere solidarietà alla popolazione civile colpita dal conflitto.

Questo gesto di Modica si allinea ad altre città italiane che hanno scelto di levare la propria voce per la pace e i diritti umani in un contesto di gravissima crisi internazionale.

579016
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube