Maxi esercitazione di Protezione Civile “EXE Sicilia 2025” a Isola delle Femmine

ISOLA DELLE FEMMINE (PA), 07 Ottobre 2025 – Volontari, soccorritori e logisti provenienti da tutta l’Isola si preparano per “EXE Sicilia 2025”, l’esercitazione regionale di protezione civile che si terrà a Isola delle Femmine (Palermo) nei giorni 10, 11 e 12 ottobre.

L’iniziativa è promossa dalla Federazione Regionale delle Misericordie, dai tre Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) della Sicilia e dal Comitato provinciale delle Misericordie di Catania. L’evento si inserisce nel più ampio programma di Palermo Capitale Italiana del Volontario 2025 e si svolgerà in stretta collaborazione con il Dipartimento regionale di Protezione Civile.

L’esercitazione vedrà il coinvolgimento dei volontari di protezione civile provenienti da tutte le province siciliane, a conferma dell’importanza che i Centri di Servizio e le Misericordie attribuiscono a questo settore fondamentale per la sicurezza del territorio.

Tra le adesioni più significative c’è quella della Misericordia di Modica, che parteciperà con quattro team sanitari-soccorritori volontari con ambulanza, tutti esperti in scenari di maxi emergenze e un team logistico dedicato al montaggio di due tende pneumatiche presso il campo sportivo di Isola delle Femmine a Capaci, struttura centrale per la simulazione.

L’esercitazione “EXE Sicilia 2025” rappresenta un momento cruciale di addestramento e coordinamento, essenziale per testare e migliorare la capacità di risposta delle associazioni di volontariato in caso di emergenza reale.

