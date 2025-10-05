  • 5 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 5 Ottobre 2025 -
Economia | Scicli

Danni del maltempo 9 e 10 febbraio 2023, a Scicli 1 milione 541 mila euro di finanziamenti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti
SCICLI, 05 Ottobre 2025 – Si mettono in sicurezza il costone sopra la Chiesa di Santa Maria La Nova, la conduttura idrica di Salto di Lepre e il torrente Trippatore a Sampieri
Danni del maltempo del 9 e 10 febbraio 2023 a Scicli, l’amministrazione Marino è destinataria di tre finanziamenti per un ammontare complessivo di un milione 541 mila euro.
Sono stati stanziati dal Dipartimento regionale di Protezione civile diretto dall’ing. Salvo Cocina in accordo con l’Autorità di Bacino diretto dall’ ing. Leonardo Santoro e con gli uffici periferici del Genio Civile di Ragusa, diretto dall’ing. Salvo Caruso, e del Dipartimento provinciale della protezione civile di Ragusa, diretto dal dott. Antonio Blandini e della Sovrintendenza di Ragusa, diretta dal dott. Antonino De Marco.
Finanziata, per un ammontare di un milione di euro, la messa in sicurezza del costone roccioso di via Dolomiti (sopra la chiesa Santa Maria La Nova), la messa in sicurezza di un tratto importante di contrada Fiumara, tra Modica e Scicli, a protezione della conduttura idrica Salto di Lepre e San Guglielmo Galluzzo, per un ammontare di 291 mila euro, e la messa in sicurezza del torrente Trippatore a Sampieri, nell’intersezione con la strada provinciale spesso teatro di allagamenti, per un ammontare di 250 mila euro.
A breve saranno redatti i progetti esecutivi dagli ingegneri comunali e appaltati i lavori.
A darne notizia il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone che sottolineano come si registri un altro passo fondamentale verso una città sempre più sicura e protetta.

  

578808
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube