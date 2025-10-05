Avimecc Volley Modica. Buon test a Reggio Calabria, nonostante il k0 biancoazzurri in crescita

Reggio Calabria, 05 ottobre 2025 – Secondo allenamento congiunto prima dell’inizio della stagione per l’Avimecc Modica, che ieri, al “PalaCalafiore” di Reggio Calabria è stata ospite dei padroni di casa della Domotek.

L’Allenamento congiunto con il sestetto reggino si è concluso con una partita in cinque set che ha visto prevalere i granata di casa per 4 – 1, confermando così le previsioni degli addetti ai lavori, che indicano la formazione reggina tra le favorite per il successo finale del girone Blu del campionato di serie A3.

Al di la del risultato, che in queste occasioni conta pochissimo, coach Distefano e il suo staff hanno potuto verificare le condizioni di tutto il roster a disposizione traendo spunti interessanti che sicuramente torneranno utili durante la stagione.

I biancoazzurri hanno affrontato l’impegno in terra calabrese alla quinta settimana di preparazione e, nonostante i carichi di lavoro, hanno fatto intravedere tutte le loro qualità giocando senza risparmiarsi e cercando di capitalizzare i dettami tecnici e tattici prepararti durante i duri allenamenti al “PalaRizza”.

“Dopo le ottime impressioni avute dopo l’allenamento congiunto con Bronte – dichiara a fine allenamento coach Enzo Distefano – anche dopo l’allenamento congiunto con Reggio Calabria ho avuto delle conferme sulle qualità della squadra e individuato dove c’è da lavorare ancora. Abbiamo affrontato Reggio dopo la quinta settimana di lavoro e in un momento di picco per quanto riguarda i carichi, quindi consapevoli di essere ancora pesanti sulle gambe, ma più rodati come squadra. Abbiamo giocato contro una delle favorite per il salto di serie del nostro girone che – sottolinea – ha in roster gente di spessore come il palleggiatore Saitta, con un trascorso importante in Superlega, l’opposto Stabrawa, gli schiacciatori Lazzaretto e Zappoli, tutti atleti che di certo non hanno bisogno di presentazioni e che hanno dimostrato di essere già in uno stato di forma ottimale e tutte le loro doti tecniche soprattutto in fase sideout. Noi dal nostro canto – continua – abbiamo giocato a testa alta e senza preoccuparci del risultato, ma piuttosto per provare a mettere in campo tutto quello che abbiamo provato in palestra in queste settimane anche dal punto di vista tattico. Ho visto i miglioramenti di Putini che sta recuperando la forma migliore. Buone anche le prove degli schiacciatori, con Lugli e Mariano che hanno fatto vedere che quest’anno siamo abbastanza coperti nel ruolo. Bene anche i centrali anche se non abbiamo avuto Andrea Raso, che giovedì è diventato papà. Approfitto dell’occasione per fare gli auguri a lui e alla sua compagna. Diciamo di avere avuto le risposte che volevamo da questo allenamento, ma anche la consapevolezza che dobbiamo ancora lavorare tanto anche sui dettagli e su tutte le fasi di gioco in previsione dell’inizio del campionato, dove incontreremo squadre attrezzate e quadrate come Reggio Calabria. Domani – conclude Enzo Distefano – ci ritroveremo nuovamente al “PalaRizza” per ricominciare gli allenamenti e mercoledì ci alleneremo nuovamente con la Domotek che ospiteremo al “PalaRizza”. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, che stanno lavorando sodo in palestra e continueranno a farlo per tracciare le linee guida in vista dell’inizio del campionato”.

Domotek Reggio Calabria 4

Avimecc Modica 1

Parziali: 25/19, 25/20, 20/25, 25/14, 25/19

Domotek Reggio Calabria: Mancinelli 13, Spinello, Zappoli 14, Presta 10, Saitta 1, Ciaramita 7, Laganà 12, Lazzaretto 12, Stabrawa 13, Rigirozzo 3, Parrini 9, De Santis (L1), Lopetrone (L2), n.e. Innocenzi. All. Antonio Polimeni, Ass: Vandir Sergio Dal Pozzo.

Avimecc Modica: Barretta 15, Bertozzi 4, Lugli 10, Putini 1, Chillemi 13, Cipolloni 1, Tomasi 2, Buzzi 11, Italia 1, Garofolo 7, Mariano 8, Nastasi (L1), Pappalardo (L2) 1. All. Enzo Distefano, Ass: Manuel Benassi.

