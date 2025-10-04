  • 4 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 4 Ottobre 2025 -
Cronaca giudiziaria | News in primo piano

Vasto giro di pedopornografia online: arresti e indagini in Sicilia e Calabria

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Catania, 4 ottobre 2025 – Una complessa operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, ha portato all’arresto di tre persone e all’indagine di altre due, tutte accusate di detenzione di ingente materiale pedopornografico. Le indagini, svolte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania, sono nate dalla collaborazione con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) e l’organizzazione non profit Child Rescue Coalition.

L’attività investigativa è stata avviata dopo aver geolocalizzato in Sicilia diversi account che condividevano e scaricavano immagini e video di pornografia minorile. Le perquisizioni, disposte dalla Procura di Catania, hanno permesso di sequestrare numerosi dispositivi informatici. All’interno di quelli in uso a tre degli indagati, sono state trovate decine di migliaia di file illegali, portando al loro arresto in flagranza di reato.

I Giudici per le Indagini Preliminari dei Tribunali di Siracusa, Ragusa e Caltanissetta hanno convalidato gli arresti, disponendo per i tre l’obbligo dei domiciliari. Le persone coinvolte nell’indagine, che si presume innocenti fino a sentenza definitiva, sono tutte di sesso maschile, con età compresa tra i 30 e i 70 anni. Le loro professioni variano, includendo impiegati, liberi professionisti, studenti e pensionati. Alcuni di loro hanno anche figli minori.

Gli indagati risiedono nelle province di Siracusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta e Reggio Calabria. L’operazione sottolinea l’efficacia della collaborazione tra forze dell’ordine e organizzazioni internazionali nel contrasto a reati che sfruttano le vulnerabilità dei minori, in un’ottica di tutela delle fasce più deboli della popolazione.

578739
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube