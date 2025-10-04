La poetessa modicana Franca Cavallo finalista al Premio Letterario “Vincenzo Rispo” di Napoli

NAPOLI, 04 Ottobre 2025 – Un nuovo, prestigioso traguardo si aggiunge al percorso artistico della scrittrice e poetessa modicana Franca Cavallo, che è stata selezionata tra i finalisti della 26ª edizione del Premio Letterario “Vincenzo Rispo” di Napoli. Il riconoscimento è arrivato per il suo racconto inedito, intitolato “Agnese”.

La notizia è stata accolta con grande gioia dall’autrice, che ha ringraziato la giuria per aver apprezzato la sua opera. La cerimonia di premiazione si terrà a Napoli, sabato 15 novembre 2025, presso la sala delle Conferenze di Palazzo Fuga. Oltre alla premiazione, è prevista la pubblicazione del racconto in un’antologia, che verrà distribuita gratuitamente a tutti i finalisti.

Questo successo conferma la versatilità e il talento di Franca Cavallo, che si distingue nel panorama letterario non solo per la sua apprezzata produzione poetica, ma anche per la sua abilità nella narrativa. L’autrice, membro del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, ha da sempre un forte legame con il territorio e la cultura siciliana, come dimostrato dalla sua raccolta di poesie in dialetto, “Jorna”.

Franca Cavallo, infatti, è una voce importante della poesia dialettale, capace di esplorare temi profondi come il rapporto tra l’uomo e la natura, il tempo fugace e la ricerca di nuovi orizzonti esistenziali. La sua poesia, come ha spesso sottolineato Domenico Pisana, presidente del Caffè Letterario Quasimodo, nasce “in presa diretta dalle esperienze della sua vita”, con un forte orgoglio per la lingua siciliana. La sua opera è un esempio di come la poesia, anche quella in dialetto, sia uno strumento vitale per resistere all’impoverimento del linguaggio e alla pigrizia mentale.

Con il suo racconto “Agnese”, Franca Cavallo si dimostra ancora una volta una figura di spicco nel panorama culturale di Modica e della Sicilia, portando avanti la sua passione per la scrittura e ricevendo il meritato apprezzamento a livello nazionale.

