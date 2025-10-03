Settimana della Salute mentale e benessere: il Lions club Ragusa Host e i disturbi dell’alimentazione

Ragusa, 03 ottobre 2025 – Prende il via domani, sabato 4 ottobre, la “Settimana della salute mentale e benessere”, un’iniziativa promossa dal Lions club Ragusa Host per mettere al centro del dibattito pubblico il tema dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (Dan), una vera e propria epidemia della modernità che colpisce trasversalmente tutte le fasce d’età. L’appuntamento inaugurale è alle 9, domani quindi, nella sala conferenza dell’Ordine dei medici, in via Guglielmo Nicastro, dove esperti e operatori del settore si confronteranno sulle più recenti evidenze cliniche e sulle prospettive di intervento.

A presentare i contenuti del convegno sarà la presidente del Lions club Ragusa Host, Carmen Occhipinti, che sottolinea: “Abbiamo voluto dedicare questa settimana a un tema che troppo spesso resta confinato nell’ombra, ma che riguarda la vita quotidiana di tante famiglie. I disturbi dell’alimentazione non sono solo una sfida sanitaria, ma anche sociale, culturale ed educativa. Il nostro intento è promuovere informazione, prevenzione e solidarietà, perché solo una comunità consapevole può essere davvero vicina a chi soffre”.

I lavori saranno introdotti da Giuseppe Morando, neuropsichiatra infantile, direttore del Dipartimento di salute mentale dell’Asp 7 e socio Lions club Ragusa Host, che evidenzierà l’importanza di una rete territoriale forte e di percorsi di cura integrati. Seguirà l’intervento di Carmelita Russo, dirigente medico neuropsichiatra infantile e responsabile del percorso Dan in età evolutiva dell’ospedale di Acireale, che si soffermerà su “I Dan nella contemporaneità: aspetti clinici e psicodinamici”, offrendo una panoramica sulle dinamiche che caratterizzano l’insorgenza e l’evoluzione di questi disturbi nei giovani.

Alle 10,30 si entrerà nel vivo con il focus “Dan, attualità e prospettive”, curato da Adriana Adamo, referente del servizio di neuropsichiatria infantile del distretto di Modica, che illustrerà le strategie di prevenzione e le criticità del territorio. La seconda parte del convegno vedrà la moderazione di Giuseppe Sapienza, psichiatra e psicoterapeuta, socio Lions club Ragusa Host, che introdurrà Mariacristina Tomaselli, dirigente psicologo del Dsm di Modica. Tomaselli affronterà il tema “Un dolore invisibile: considerazioni sul rischio di suicidio nella popolazione giovanile e nei Dan”, offrendo spunti di riflessione sull’importanza di riconoscere i segnali di disagio e agire tempestivamente.

Chiuderà la mattinata l’intervento di Anna Maria Bramante, dirigente medico Psichiatria Sert distretto di Modica, dedicato a “Step by step, i Dan negli adulti presso l’Asp di Ragusa: stato dell’arte per la costruzione del domani”. Un approfondimento che mira a evidenziare il percorso di cura e le prospettive future per la presa in carico degli adulti affetti da questi disturbi.

