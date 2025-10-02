Ulivi nell’area artigianale, PensiAmo Ispica critica il Sindaco per l’esclusione dal confronto

ISPICA, 02 Ottobre 2025 – Il movimento civico PensiAmo Ispica ha accolto con favore la proposta di Legambiente di ripiantare gli ulivi nell’area artigianale, ma ha sollevato forti critiche nei confronti del Sindaco, accusandolo di aver escluso dal confronto chi per primo aveva sollevato la questione dell’espianto.

Il movimento, che il 2 luglio 2025 aveva presentato un’istanza per chiedere chiarezza sulla vicenda, ha denunciato la mancanza di partecipazione e trasparenza da parte dell’amministrazione. Secondo PensiAmo Ispica, ignorare la voce dei cittadini che per primi hanno sollevato il problema trasforma la partecipazione in un “privilegio riservato solo a pochi” e sacrifica la trasparenza sull’altare del consenso politico.

PensiAmo Ispica ha inoltre evidenziato un’altra grave lacuna nell’operato dell’amministrazione: nella fretta di ottenere il supporto di Legambiente, l’ente avrebbe “dimenticato” di revocare il bando per la vendita degli ulivi già espiantati. La comunicazione del cambio di rotta sarebbe stata affidata a un semplice post su Facebook, rivolto agli operatori economici che avevano già presentato le loro proposte. Il movimento ha definito questo comportamento non come un’amministrazione corretta, ma come una “improvvisazione con leggerezza”.

Il movimento ha rivendicato con forza il diritto dei cittadini a incidere sulle scelte che riguardano il futuro della comunità, ricordando che la partecipazione non è un “favore” del Sindaco, ma un principio sancito dallo Statuto comunale.

In conclusione, PensiAmo Ispica ha lanciato un appello a tutti i cittadini affinché non si rassegnino, ma continuino a segnalare e a partecipare attivamente. Solo con il contributo di chi vive la città ogni giorno, sostiene il movimento, è possibile garantire uno sviluppo equo, trasparente e rispettoso del bene comune.

