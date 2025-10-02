  • 2 Ottobre 2025 -
  2 Ottobre 2025
Modica | Politica

Modica, sicurezza urbana: “Svolta in Consiglio Comunale con mozione dell’opposizione”

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 02 Ottobre 2025 – Il Consiglio Comunale di Modica ha approvato all’unanimità una mozione sulla sicurezza urbana presentata dai gruppi di opposizione DC, Siamo Modica e Radici Iblee, con la consigliera Elena Frasca come prima firmataria. L’approvazione del documento segna un punto di svolta, ponendo fine a mesi di dibattito in cui l’amministrazione aveva minimizzato la gravità della situazione.

La mozione arriva dopo un periodo in cui l’amministrazione aveva liquidato gli allarmi lanciati da cittadini e associazioni di categoria come “allarmismo ingiustificato” e “meri episodi sporadici”, nascondendosi dietro statistiche che, a detta dei promotori, non rispecchiano la reale percezione di insicurezza. La consigliera Frasca ha sottolineato che, a differenza dei dati ufficiali, la sua mozione ha dato voce ai residenti esasperati da un fenomeno percepito con una gravità senza precedenti.

La mozione approvata impegna l’amministrazione a:

  • Implementare un piano di sicurezza urbana integrato a lungo termine, in stretta sinergia con le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale.
  • Potenziare il sistema di videosorveglianza sul territorio.
  • Avviare progetti di riqualificazione del centro storico, coinvolgendo attivamente associazioni e comunità straniere.
  • Istituire un tavolo di monitoraggio periodico sulla sicurezza che coinvolga tutti i gruppi consiliari.

I consiglieri firmatari hanno interpretato le recenti dichiarazioni di un gruppo di maggioranza, che ora definisce la sicurezza come una priorità, come un “ravvedimento tardivo”. Sottolineano che chi ha commesso “clamorosi errori di valutazione” dovrebbe ora riconoscere il merito ai consiglieri che hanno insistito per portare al centro del dibattito il diritto alla sicurezza dei cittadini.

Il gruppo di consiglieri di opposizione ha concluso affermando che manterrà alta la vigilanza affinché le misure approvate vengano attuate con la massima tempestività ed efficacia.

578549
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Modica, sicurezza urbana: “Svolta in Consiglio Comunale con mozione dell’opposizione””

  1. Simòn Le Bon

    Il gruppo di opposizione nutre troppo rancore nei confronti dell’attuale amministrazione. Il livore è palpabile anche nei loro volti.
    I cittadini invece denunciano il malessere sociale da tanto tempo prima ancora che qualcuno dei consiglieri lo rivendicasse in consiglio comunale. Ma si sa che ogni scusa per andare contro l’amministrazione ed il sindaco è buona per propagandarsi.
    I modicani non sono scemi, scrivetevelo bene in testa DC, Siamo Modica e Radici Iblee

    1

