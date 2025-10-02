Sciopero generale Cgil. Ragusa in piazza per Gaza, la Flotilla e i valori costituzionali

Ragusa, 02 ottobre 2025 – Anche a Ragusa la Cgil manifesta in occasione dello sciopero generale nazionale proclamato per domani, venerdì 3 ottobre, in difesa della Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza. L’appuntamento è fissato in piazza Matteotti a partire dalle ore 9.00, con la partecipazione di lavoratrici, lavoratori, studenti, associazioni e cittadini. «L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, afferma il segretario della Cgil di Ragusa, Giuseppe Roccuzzo, è un atto di gravità estrema: non solo un crimine contro persone inermi, ma un attacco all’ordine costituzionale e al principio stesso di solidarietà internazionale. È grave che il governo italiano abbia scelto di abbandonare lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati su acque internazionali, violando i principi fondanti della nostra Repubblica». Lo sciopero riguarderà tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n.146/90. Saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili, come previsto dalle regolamentazioni di settore. La Cgil di Ragusa invita cittadine e cittadini a partecipare alla mobilitazione in piazza, «per ribadire che la pace, la giustizia e la dignità dei popoli non sono negoziabili. Difendere Gaza, la Flotilla e i nostri valori costituzionali significa difendere la democrazia e i diritti di tutti».

