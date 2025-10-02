  • 2 Ottobre 2025 -
  2 Ottobre 2025
Gaza | Vittoria

Il Comune di Vittoria aderisce allo sciopero generale indetto dalla CGIL a Ragusa

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 02 ottobre 2025 – Il Comune di Vittoria ha accettato l’invito della CGIL a partecipare allo sciopero generale indetto dall’organizzazione sindacale. L’Amministrazione comunale sarà domani in Piazza Matteotti a Ragusa per esprimere sostegno e solidarietà alla mobilitazione in difesa della flottiglia per Gaza, ribadendo l’impegno a favore dei diritti umani, della pace e della giustizia internazionale.
“È importante che le istituzioni locali facciano sentire apertamente la propria voce in momenti cruciali come questo – dichiara il Sindaco Francesco Aiello–. Partecipare significa dare un segnale concreto di vicinanza a chi lotta per il rispetto della dignità dei popoli e per il diritto alla pace.”
Il Comune di Vittoria, sin dai primi momenti, ha inoltre avviato attività e iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza e a schierarsi in favore della Pace, confermando la propria posizione di condanna delle violenze e delle violazioni dei diritti fondamentali.
La presenza a Ragusa vuole dunque testimoniare, insieme alle altre realtà territoriali, l’importanza di un impegno collettivo e unitario in difesa dei diritti fondamentali e della solidarietà internazionale.

© Riproduzione riservata

