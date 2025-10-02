  • 2 Ottobre 2025 -
Politica | Scicli

Scicli. Buscema(Iv) eletta Presidente della seconda commissione consiliare

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 02 ottobre 2025 – Si sono ufficialmente ricostituite in queste ore le commissioni consiliari permanenti del Comune di Scicli, a seguito della recente riorganizzazione degli assetti politici del consiglio comunale. Durante l’ultima sessione, dunque, sono stati eletti i nuovi presidenti, vicepresidenti e segretari, segnando un importante passo verso la ripresa delle attività istituzionali. Con grande onore e senso di responsabilità, la consigliera comunale Marianna Buscema di Italia Viva è stata eletta presidente della seconda commissione consiliare permanente, incaricata di seguire i Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia, Trasporti e altro ancora. «È un ruolo che accolgo con massimo impegno e determinazione», ha dichiarato la consigliera Buscema. «Le sfide da affrontare sono molteplici e urgenti, ma con il supporto dei colleghi e la collaborazione con la cittadinanza, sono certa che riusciremo a dare risposte concrete alle necessità del nostro territorio».
Parallelamente, è stata riconfermata alla presidenza della Prima commissione la consigliera Alicia Mirabella, mentre la Terza commissione ha visto l’elezione del consigliere Giuseppe Puglisi. Con la nuova composizione, le commissioni riprenderanno a pieno ritmo le attività, fondamentali per la vita amministrativa della città. Le commissioni consiliari permanenti svolgono un ruolo cruciale: preparano i lavori del Consiglio comunale in base alle materie di competenza, possono convocare audizioni con cittadini e rappresentanti di specifiche realtà locali e proporre elementi di dibattito all’interno del Consiglio stesso.

