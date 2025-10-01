  • 2 Ottobre 2025 -
Politica regionale

La Commissione Bilancio approva l’emendamento per la proroga della tassa automobilistica

Tempo di lettura: 2 minuti


Palermo, 01 ottobre 2025 – E’ stato approvato in Commissione Bilancio un emendamento circa le disposizioni in materia di tassa automobilistica che consentirà agli automobilisti siciliani di mettersi in regola con il pagamento delle tasse scadute al 31 dicembre 2024 senza incorrere in sanzioni e more. Per accedere a questa agevolazione basterà saldare il debito entro il 31 dicembre 2025. Questo importantissimo emendamento è stato proposto dal Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, On.Ignazio Abbate, al Governo Regionale che lo ha fatto suo sottoponendolo oggi all’attenzione della Commissione Bilancio. L’emendamento passerà adesso in Aula per la sua definitiva approvazione. Soddisfatto l’On.Abbate così commenta: “Abbiamo pensato a questa ulteriore proroga a seguito dei positivi riscontri avuti a partire dalla Legge Regionale 16 del 2022 che, onde limitare contenziosi e favorire la riscossione spontanea a discapito di quella coattiva, aveva stabilito di eliminare sanzioni e interessi per tutte le tasse automobilistiche dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2021. In seguito abbiamo prolungato tale termine fino ad arrivare alla proposta odierna che consentirà di mettersi in regola anche per tasse scadute lo scorso mese di dicembre 2024. I cittadini stanno rispondendo molto positivamente a questa possibilità aderendo in massa e portando un forte introito per le casse regionali per cui abbiamo inteso estendere ancora di un anno il periodo “condonabile”. E’ un’agevolazione di grande importanza sia per i privati cittadini che per quelle ditte che dispongono di diversi mezzi pesanti le cui tasse, comprese di sanzioni, ammonterebbero a svariate decine di migliaia di euro”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “La Commissione Bilancio approva l’emendamento per la proroga della tassa automobilistica”

  1. Salvatore

    Bene ma nn benissimo perciò chi paga onestamente la prende nelle terghe! I furbetti o i ritardatari gli condoniamo tutto gli diamo tempo ecc sempre il solito propagandista per le vie contorte!

