Vittoria, controlli straordinari del territorio, ricercato inseguito e arrestato dalla Polizia

Vittoria, 30 settembre 2025 – Il territorio del comune di Vittoria è stato interessato da controlli straordinari del territorio, effettuati dalle volanti del Commissariato P.S. e da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, nel corso dei quali sono stati controllati 82 veicoli e 155 persone.

Nel corso di tale attività, gli agenti hanno notato in Piazza dei Martiri un giovane, noto per i suoi pregiudizi, alla guida di un motoveicolo il quale, alla vista della volante, non ottemperando all’intimazione di fermarsi, si è dato a precipitosa fuga, con l’evidente scopo di sottrarsi ad un controllo, ma è stato inseguito, raggiunto e bloccato.

Dalla successiva verifica, è emerso che nei confronti del soggetto, di 18 anni, pendeva da circa un mese un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, dovendo espiare la pena complessiva di 2 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione, essendo stato condannato in via definitiva per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti, porto abusivo di armi, rissa, lesioni personali, danneggiamento e atti persecutori.

E’ stato sottoposto a controllo anche il mezzo, all’interno del quale è stato rinvenuto un taglierino, che è stato sequestrato; il giovane, pertanto, è stato condotto in Commissariato, e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti a offendere; quindi, dopo la notifica del provvedimento restrittivo, è stato associato presso l’Istituto per i Minorenni di Catania per scontare la pena.

