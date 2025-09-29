Vittoria: donna investita davanti a scuola da pirata della strada

VITTORIA, 29 Settembre 2025 – Momenti di grande apprensione si sono vissuti oggi a Vittoria, in piazza Italia, di fronte alle scuole e vicino al noto monumento del cavallo di bronzo. Una donna è stata investita da un’auto pirata mentre si stava recando a prendere suo figlio a scuola.

Secondo le prime ricostruzioni, l’investitore non si sarebbe fermato a prestare soccorso, fuggendo subito dopo l’impatto. La donna è stata immediatamente soccorsa da un’ambulanza del 118, giunta sul posto per le prime cure. Le sue condizioni sono in fase di valutazione.

Sulla scena dell’incidente è intervenuta la polizia locale, che ha avviato le indagini per risalire all’identità del conducente e del veicolo che ha causato l’incidente.

