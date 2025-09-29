  • 29 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 29 Settembre 2025 -
Politica | Ragusa

Fondi strade provinciali. Galifi: “Ripristino finanziamenti di fondamentale importanza”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 29 settembre 2025 – Sono in arrivo come detto nei giorni scorsi oltre 93 milioni di euro per la Sicilia destinati alla manutenzione delle strade provinciali, nell’ambito del maxiprovvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che stanzia 1 miliardo di euro per l’intero Paese.

Al Libero Consorzio Comunale di Ragusa sono stati assegnati 5.715.182,20 euro, una cifra significativa che consentirà di rafforzare la rete viaria provinciale, migliorando sicurezza, qualità e funzionalità delle infrastrutture.

Le risorse potranno essere utilizzate per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su ponti, pavimentazioni stradali, viadotti, gallerie, segnaletica e sistemi di illuminazione, con un’attenzione particolare anche alle aree a maggiore vulnerabilità idrogeologica.

«Il ripristino dei finanziamenti per la viabilità provinciale rappresenta un risultato molto importante – dichiara Angelo Galifi, consigliere delegato alla viabilità e alle infrastrutture del Libero Consorzio Comunale di Ragusa – e siamo certi che il nostro ente saprà farsi trovare pronto nel presentare progetti concreti e dettagliati, in linea con i requisiti richiesti dal Ministero. Sarà mia cura monitorare e seguire ogni fase affinché tutto il territorio provinciale possa beneficiare di questi investimenti. Voglio inoltre sottolineare la professionalità e la competenza del settore infrastrutture e viabilità, guidato dall’ing. Sinatra, che rappresenta un punto di forza nell’attuazione delle opere che andremo a programmare. Allo stesso tempo, invito i consiglieri provinciali e le amministrazioni comunali a suggerire e proporre opere da poter realizzare non solo con questi finanziamenti, ma anche con altri fondi recentemente recuperati o in arrivo, così da costruire una programmazione condivisa e strategica a beneficio dell’intero territorio.»

Il processo di ripartizione dei fondi sarà formalizzato con appositi decreti del MIT che assegneranno ufficialmente le risorse agli enti locali.

578232
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube