  • 29 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 29 Settembre 2025 -
Comiso | Politica

A Comiso 30 nuove telecamere per combattere l’abbandono dei rifiuti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 29 Settembre 2025 – L’amministrazione comunale di Comiso intensifica la lotta contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti. L’assessore e vicesindaco Giuseppe Alfano ha annunciato l’installazione di 30 nuove telecamere di videosorveglianza che saranno posizionate nel territorio di Comiso e nella frazione di Pedalino.

Questo intervento rappresenta una risposta concreta a un problema diffuso, come sottolineato dallo stesso Alfano: “Avevo promesso alla città massimo impegno sul tema abbandono rifiuti, e così è. Questi sono gli ennesimi incivili beccati in flagrante dalle telecamere nascoste che abbiamo posizionato in vari punti della città. E sono tutti caduti dentro il sacco!”.

Le nuove telecamere si aggiungeranno a quelle già operative e andranno a formare un sistema di controllo senza precedenti per il territorio. Le immagini registrate in flagrante saranno usate per comminare le sanzioni previste dalla legge. “Farò il possibile affinché la punizione che gli spetti sia il massimo consentitogli, perché, purtroppo, è questo che si meritano. E ne vado veramente tanto fiero perché adesso, ancor più di prima, non avranno più scampo”, ha aggiunto l’assessore.

L’iniziativa non si limita alla repressione. L’assessore Alfano ha lanciato un appello alla cittadinanza, invitando i residenti a collaborare attivamente per mantenere il decoro urbano e segnalare le situazioni di criticità. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità sul fatto che l’abbandono dei rifiuti non è solo una questione di inciviltà, ma un danno diretto alla salute pubblica e all’immagine della città.

Giuseppe Alfano detiene le deleghe a Politiche per lo sviluppo economico e commerciale, Ambiente e decoro urbano, Depuratori e Servizi cimiteriali, e la sua azione amministrativa è nota per la sua concretezza e attenzione ai problemi segnalati dai cittadini.

578226
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube