A Comiso 30 nuove telecamere per combattere l’abbandono dei rifiuti

COMISO, 29 Settembre 2025 – L’amministrazione comunale di Comiso intensifica la lotta contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti. L’assessore e vicesindaco Giuseppe Alfano ha annunciato l’installazione di 30 nuove telecamere di videosorveglianza che saranno posizionate nel territorio di Comiso e nella frazione di Pedalino.

Questo intervento rappresenta una risposta concreta a un problema diffuso, come sottolineato dallo stesso Alfano: “Avevo promesso alla città massimo impegno sul tema abbandono rifiuti, e così è. Questi sono gli ennesimi incivili beccati in flagrante dalle telecamere nascoste che abbiamo posizionato in vari punti della città. E sono tutti caduti dentro il sacco!”.

Le nuove telecamere si aggiungeranno a quelle già operative e andranno a formare un sistema di controllo senza precedenti per il territorio. Le immagini registrate in flagrante saranno usate per comminare le sanzioni previste dalla legge. “Farò il possibile affinché la punizione che gli spetti sia il massimo consentitogli, perché, purtroppo, è questo che si meritano. E ne vado veramente tanto fiero perché adesso, ancor più di prima, non avranno più scampo”, ha aggiunto l’assessore.

L’iniziativa non si limita alla repressione. L’assessore Alfano ha lanciato un appello alla cittadinanza, invitando i residenti a collaborare attivamente per mantenere il decoro urbano e segnalare le situazioni di criticità. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità sul fatto che l’abbandono dei rifiuti non è solo una questione di inciviltà, ma un danno diretto alla salute pubblica e all’immagine della città.

Giuseppe Alfano detiene le deleghe a Politiche per lo sviluppo economico e commerciale, Ambiente e decoro urbano, Depuratori e Servizi cimiteriali, e la sua azione amministrativa è nota per la sua concretezza e attenzione ai problemi segnalati dai cittadini.

