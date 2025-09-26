L’arrivo di 51 migranti al largo di Pozzallo

POZZALLO, 26 Settembre 2025 – Un barchino con a bordo 51 migranti, tutti uomini provenienti dal Bangladesh, è stato intercettato ieri notte a circa 33 miglia dalla costa di Pozzallo. L’operazione di soccorso è stata condotta da una motovedetta della Capitaneria di porto.

Tra i passeggeri, sono stati identificati anche tre minorenni. Le loro condizioni di salute sono state giudicate buone. Subito dopo l’intercettazione, è stata attivata la macchina dell’accoglienza per fornire assistenza e supporto ai migranti.

