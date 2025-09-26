Calcio. Riparte la Promozione, il Santa Croce esordisce col Qal’at di Caltagirone

Domenica pomeriggio riparte il campionato di Promozione e il Santa Croce calcio esordirà fra le mura amiche, affrontando la neo promossa Qal’at di Caltagirone.

Si inizia, quindi, a fare sul serio per gli uomini di mister Fabio Campanaro che dovranno sudare la maglietta per la conquista dei primi tre punti da mettere in saccoccia.

Dopo l’ottima gara d’andata di Coppa Italia contro il Pro Ragusa, capitan Tuvè e compagni vogliono continuare a fare bene, ma sanno benissimo che di fronte si troveranno degli avversari temibilissimi e pronti a controbattere ogni offensiva dei biancazzurri.

La Qal’at infatti, nonostante sia una neopromossa è una squadra esperta e con giocatori di tutto rispetto che nella scorsa stagione hanno fatto vedere tutto il loro valore nel torneo di Prima Categoria, arrivando a disputare i play off.

I calatini ripescati nel campionato di Promozione, hanno mantenuto più o meno la stessa ossatura di squadra, inserendo qualche elemento di categoria per adeguarsi al livello tecnico del torneo.

Mister Fabio Campanaro, proprio per questo motivo in settimana ha catechizzato i suoi uomini a mantenere alta la concentrazione e a non sottovalutare nessuno aspetto che possa sminuire la gara di domenica.

La società con in testa il presidente Paolo Ferrara per domenica si aspetta una prova superlativa di tutta la squadra e per questo motivo fa appello ai tifosi a gremire in massa lo stadio, affinché insieme si riesca a conquistare la prima gioia della stagione.

La gara si giocherà domenica pomeriggio alle ore 15.30 allo stadio “Biazzo” di Ragusa, a dirigere la gara sarà una terna arbitrale siracusana capitanata dal signor Antonio Carpinteri che sarà collaborato dai signori Saraceno e Ianní.

