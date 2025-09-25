Scuderi. Scoglitti chiude nella melma un’estate problematica

Scoglitti(Vittoria) 25 settembre 2025 – “Ancora una volta, con le prime piogge, neppure troppo violente, Scoglitti si ritrova sommersa da un’ondata di inefficienze e disagi che lasciano senza parole. Il sistema fognario è collassato e il letame nauseabondo ha invaso il nuovo lungomare, trasformando uno spazio pensato per il relax e il turismo in uno scenario indegno per una città civile”, dichiara il consigliere comunale Giuseppe Scuderi, esponente di Fratelli d’Italia. Il quale aggiunge: “Non avrei fatto questo intervento, inoltre, se non ricordassi tutte le imprecazioni di Aiello, con insulti di vario genere, quando succedeva lo stesso con le passate amministrazioni. E se non ricordassi il fatto che in campagna elettorale avevano assicurato che melma a Scoglitti non se ne sarebbe più vista”.

“L’estate 2025, già segnata da gravi problematiche legate all’inquinamento idrico, si chiude nel peggiore dei modi. Gli utenti e i residenti hanno affrontato numerosi disagi legati alla qualità dell’acqua, e ora si vedono costretti a convivere con un ambiente insalubre e pericoloso per la salute pubblica. Ma è davvero questa l’amministrazione comunale che i cittadini di Vittoria e Scoglitti vogliono?” si chiede Scuderi, con evidente amarezza.

Il consigliere sottolinea come queste criticità non siano eventi eccezionali, bensì la conseguenza di una gestione carente delle infrastrutture e della manutenzione ordinaria. “Sembra di vivere in un incubo da cui, per il momento, diventa pure complicato risvegliarsi. È inaccettabile che, nel 2025, un Comune come Vittoria debba ancora affrontare simili emergenze ogni volta che piove. Serve un cambio di rotta immediato, con interventi strutturali concreti e una pianificazione seria per il futuro”. Scuderi conclude chiedendo all’amministrazione comunale di assumersi le proprie responsabilità e di agire con urgenza per risolvere le criticità che affliggono Scoglitti e l’intero territorio, restituendo dignità e sicurezza ai cittadini.

