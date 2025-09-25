  • 25 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 25 Settembre 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa in Movimento chiede strisce pedonali all’altezza di via Deledda

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 25 settembre 2025 – Mario Chiavola, presidente dell’associazione politico culturale Ragusa In Movimento, rivolge un appello urgente all’amministrazione comunale affinché si attivi per la realizzazione delle strisce pedonali nelle aree urbane più critiche della città. “È fondamentale garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare dei pedoni, in zone ad alta pericolosità” dichiara Chiavola. “Chiediamo con forza l’installazione di strisce pedonali in via Montale, soprattutto in corrispondenza della chiesa dell’Annunziata e del capannone dove sorge il nuovo marchio commerciale Globo. Inoltre, riteniamo urgente la segnalazione pedonale tra via Deledda e Globo”.
L’associazione mette in evidenza come la presenza di segnaletica orizzontale adeguata possa ridurre significativamente il rischio di incidenti, favorendo una maggiore attenzione da parte degli automobilisti. “La sicurezza stradale non può essere un’opzione ma deve rappresentare una priorità per l’amministrazione comunale” conclude Chiavola.

577798
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube