Ragusa in Movimento chiede strisce pedonali all’altezza di via Deledda

Ragusa, 25 settembre 2025 – Mario Chiavola, presidente dell’associazione politico culturale Ragusa In Movimento, rivolge un appello urgente all’amministrazione comunale affinché si attivi per la realizzazione delle strisce pedonali nelle aree urbane più critiche della città. “È fondamentale garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare dei pedoni, in zone ad alta pericolosità” dichiara Chiavola. “Chiediamo con forza l’installazione di strisce pedonali in via Montale, soprattutto in corrispondenza della chiesa dell’Annunziata e del capannone dove sorge il nuovo marchio commerciale Globo. Inoltre, riteniamo urgente la segnalazione pedonale tra via Deledda e Globo”.
L’associazione mette in evidenza come la presenza di segnaletica orizzontale adeguata possa ridurre significativamente il rischio di incidenti, favorendo una maggiore attenzione da parte degli automobilisti. “La sicurezza stradale non può essere un’opzione ma deve rappresentare una priorità per l’amministrazione comunale” conclude Chiavola.
- 25 Settembre 2025 -