  • 25 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 25 Settembre 2025 -
Attualità | Modica

Modica. Al Kikki Village “Cammina, Corri, Spingi”: giornata di sport e divertimento per centinaia di ragazzi e ragazze con disabilità

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 25 settembre 2025 – Venerdì, a partire dalle 14.30 il villaggio turistico Kikki Village a Modica (Contrada Zimmardo-Graffetta, 8) sarà il luogo di incontro per centinaia ragazzi e ragazze con disabilità dei centri CSR e AIAS della Sicilia, per una giornata di sport e divertimento.

L’evento “Cammina, Corri, Spingi” è organizzato dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione per il secondo anno consecutivo: visto il successo della prima edizione, alla quale presero parte oltre 150 persone, verrà replicato questo momento di sport, aggregazione e socializzazione.

La manifestazione prenderà il via alle 14.30, con il simbolico taglio del nastro dei giochi, e si chiuderà con la premiazione finale, a partire dalle 18.30.

La giornata al Kikki Village prevede numerose attività ludiche e pratiche sportive, che vedranno protagonisti i ragazzi e le ragazze con disabilità che frequentano i centri di riabilitazione CSR della Sicilia e le Sezioni AIAS dell’Isola, quest’anno con la partecipazione anche di altri centri di riabilitazione e associazioni che si occupano di sostegno alle persone con disabilità.

I partecipanti si cimenteranno nella corsa 40 metri, corsa in carrozzina elettrica 50 metri, tiro con l’arco, vortex, pesca, basket, tennistavolo, forza 4, rugby, calcio, tornei di Uno e tornei di Exagon. Sarà anche un’occasione per coinvolgere i partecipanti in un progetto di educazione al tifo.

“Cammina, Corri, Spingi” vede la collaborazione di Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), Tifo Pro, Ragusa Rugby e Associazione Motoclub CCMotorday che, con i suoi volontari, organizzerà un momento dimostrativo e attività di educazione stradale.

All’evento parteciperanno, tra gli altri, il Presidente del Consorzio Siciliano di Riabilitazione Sergio Lo Trovato e rappresentanti delle amministrazioni locali del comprensorio ragusano.

577802
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube