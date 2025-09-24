  • 24 Settembre 2025 -
Politica | Ragusa

Via Lombardo Radice a Ragusa. La Consigliera Caruso segnala criticità

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 24 settembre 2025 – “In queste ore, in qualità di consigliera comunale, mi sono recata personalmente in via Lombardo Radice a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti, preoccupati per una situazione di grave criticità legata all’illuminazione pubblica”, dichiara la consigliera comunale di Ragusa, Rossana Caruso.

Durante il sopralluogo è emerso che, sin dal mese di dicembre scorso, una delle lampade dell’impianto di illuminazione è caduta e non è mai stata sostituita. “Una situazione inaccettabile – sottolinea Caruso – poiché i cavi elettrici risultano ancora scoperti e legati in modo provvisorio a una cassetta postale adiacente, lasciando un intero tratto di strada completamente al buio”. La consigliera ha inoltre osservato come altri cavi delle lampade presenti lungo la via appaiano visibilmente usurati, vecchi e in condizioni precarie. “Non si tratta di un problema isolato, ma del segnale di un degrado che richiede un intervento non solo puntuale, ma strutturale”. Per questo motivo, Caruso ha inoltrato ieri una richiesta ufficiale al sindaco di Ragusa e all’assessore comunale ai Lavori pubblici, sollecitando un rapido sopralluogo tecnico da parte degli uffici competenti, il ripristino della lampada mancante e una verifica complessiva dello stato dell’intero impianto di illuminazione pubblica in via Lombardo Radice.

“Una lampada da sostituire, un cavo scoperto, un marciapiede rotto: piccoli interventi che, se ignorati, diventano il simbolo di un’amministrazione che smette di vedere la vita quotidiana delle persone. Per me, essere consigliera comunale significa anche questo: occuparmi delle piccole cose, ascoltare chi vive la città ogni giorno e dare importanza a ciò che troppo spesso viene trascurato”. Infine, Caruso evidenzia la necessità di una pulizia approfondita della strada, così come di tante altre vie della città, affinché Ragusa possa offrire ai suoi cittadini un ambiente sicuro, decoroso e accogliente.

© Riproduzione riservata

