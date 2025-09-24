Lavoro e istruzione: FLC CGIL in mobilitazione per la Palestina

24 Settembre 2025 – FLC CGIL ha annunciato un’assemblea sindacale nazionale che si terrà lunedì 29 settembre 2025, dalle 8 alle 10, coinvolgendo tutti i lavoratori del mondo della conoscenza. L’iniziativa interesserà scuole, università, enti di ricerca, conservatori, accademie, scuole non statali ed enti di formazione professionale.

L’assemblea si svolgerà in modalità mista, consentendo la partecipazione sia online tramite le piattaforme della FLC CGIL Nazionale, sia in presenza in sedi fisiche, una per ogni provincia.

In Sicilia, le assemblee provinciali si terranno nelle seguenti città e sedi:

• Palermo: Sede CGIL Sicilia, via E. Bernabei 22

• Catania: I.C. “Parini”, via S. Quasimodo 3

• Enna: I.C. “Colajanni-Farinato”, via Ingrà 4

• Messina: Rettorato Aula “Cannizzaro”, Piazza Pugliatti 1

• Ragusa: Sede CGIL Ragusa, Vico Cairoli 29

• Marsala (Trapani): Liceo Scientifico “P. Ruggieri”, via G. Falcone 14

• Siracusa: Sede CGIL Siracusa, Viale Santa Panagia 225

• Sciacca (Agrigento): IISS “Don Michele Arena” Aula Magna, Corso Miraglia.

L’evento vedrà l’intervento della Segretaria Generale nazionale della FLC CGIL, Gianna Fracassi, e includerà collegamenti in diretta con gli attivisti della “Global Sumud Flotilla” e con i rappresentanti del sindacato dell’istruzione palestinese. L’obiettivo è fornire un aggiornamento diretto e concreto sulla situazione attuale.

Questa mobilitazione è parte di un impegno di solidarietà internazionale che il sindacato porta avanti da tempo, supportando progetti concreti come quello realizzato con l’Unione Generale degli Insegnanti Palestinesi (GUPT), volto a sostenere gli insegnanti e la salute mentale dei bambini a Gaza. L’iniziativa si inserisce nel solco di altre manifestazioni significative, come quella tenutasi a Catania il 19 settembre, alla presenza del Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini.

Adriano Rizza (foto) , segretario della FLC CGIL Sicilia, ha dichiarato che la mobilitazione è un atto necessario “di fronte alla catastrofe umanitaria in corso a Gaza e nei Territori Palestinesi, che ha già causato oltre 60.000 vittime”. Rizza ha lanciato un appello alla comunità internazionale e al governo italiano affinché passino “dai fatti alle parole”, chiedendo la sospensione di ogni cooperazione militare e commerciale che alimenta il conflitto e l’avvio di iniziative diplomatiche per la pace.

Il sindacato ribadisce che il proprio impegno continuerà fino a quando non sarà messa fine a questa tragedia, per aprire una via concreta verso la giustizia e il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. L’invito a unirsi a questa richiesta di pace, diritti e giustizia è rivolto a tutti i lavoratori, alle organizzazioni della società civile e alle istituzioni democratiche.

