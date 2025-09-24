  • 24 Settembre 2025 -
Cronaca | Slider

Indagine per omicidio stradale dopo l’incidente sulla Noto-Pachino

Noto, 24 settembre 2025 – La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in seguito al tragico incidente avvenuto sabato 20 settembre sulla strada provinciale 19, che collega Noto a Pachino. Nello scontro, all’altezza dello svincolo per Vendicari, ha perso la vita Rosi Cavarra,  45 anni, di Rosolini.

La vittima viaggiava a bordo di una Toyota Yaris che si è scontrata frontalmente con un pullman di linea. Nonostante l’impatto violento, tutti i passeggeri del bus sono rimasti illesi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Noto, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Entrambi i veicoli, la Toyota Yaris e l’autobus, sono stati posti sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

L’indagine, coordinata dalla Procura, mira a fare piena luce sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.

© Riproduzione riservata

