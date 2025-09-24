Arrestato 62enne a Vittoria: deve scontare quasi 5 anni per estorsione

VITTORIA, 24 Settembre 2025 – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Vittoria hanno arrestato un uomo di 62 anni, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa.

L’arresto è scaturito dalla necessità di espiare una pena residua di 4 anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione. L’uomo era stato condannato in via definitiva a 5 anni e 9 mesi per un’estorsione commessa tra marzo e maggio 2015, per la quale era stato arrestato nel febbraio 2017.

L’indagine che aveva portato alla condanna aveva rivelato che l’uomo, insieme a un complice, aveva preso di mira alcuni autotrasportatori che operavano nel polo ortofrutticolo di Vittoria. I due criminali pretendevano una somma di denaro per ogni carico di prodotti destinato al nord Italia, imponendo di fatto una “tassa” illegale.

Dopo l’arresto, il condannato è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa per scontare la pena rimanente.

