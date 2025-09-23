Sostegno causa palestinese, M5S Modica: “Sindaca Monisteri passi dalle parole ai fatti”

Modica, 23 settembre 2025 – Il Movimento 5 Stelle di Modica chiede alla sindaca Maria Monisteri coerenza tra le dichiarazioni pubbliche e l’azione politica. “Se davvero, come affermato più volte in piazza e sui social, la prima cittadina sostiene la pace a Gaza e i diritti del popolo palestinese, allora è arrivato il momento di dimostrarlo con atti concreti – dice il rappresentante cittadino, Saro Tribastone -. Chiediamo alla sindaca di farsi portavoce delle istanze dei tanti giovani e cittadini modicani che ieri, come stanno già facendo da alcuni mesi, hanno manifestato per fermare la tragedia in corso in Palestina. È fondamentale che la prima cittadina della nostra città si rivolga ai rappresentanti del suo stesso partito, Forza Italia – in particolare al Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e all’on. Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa – affinché l’Italia cessi ogni forma di complicità e sostegno politico e militare all’attuale aggressione israeliana, che di fatto è diventato un vero e proprio genocidio. Non ci si può più limitare a dichiarazioni di facciata – conclude Tribastone – mentre il nostro governo, anche attraverso il sostegno diplomatico a Israele, la fornitura di armamenti, l’addestramento dei piloti militari, l’accoglienza dei soldati israeliani in vacanza in Italia, continua ad appoggiare il genocidio in corso in Palestina”.

Salva