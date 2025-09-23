  • 23 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 23 Settembre 2025 -
Modica | Politica

Sostegno causa palestinese, M5S Modica: “Sindaca Monisteri passi dalle parole ai fatti”

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 23 settembre 2025 – Il Movimento 5 Stelle di Modica chiede alla sindaca Maria Monisteri coerenza tra le dichiarazioni pubbliche e l’azione politica. “Se davvero, come affermato più volte in piazza e sui social, la prima cittadina sostiene la pace a Gaza e i diritti del popolo palestinese, allora è arrivato il momento di dimostrarlo con atti concreti – dice il rappresentante cittadino, Saro Tribastone -. Chiediamo alla sindaca di farsi portavoce delle istanze dei tanti giovani e cittadini modicani che ieri, come stanno già facendo da alcuni mesi, hanno manifestato per fermare la tragedia in corso in Palestina. È fondamentale che la prima cittadina della nostra città si rivolga ai rappresentanti del suo stesso partito, Forza Italia – in particolare al Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e all’on. Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa – affinché l’Italia cessi ogni forma di complicità e sostegno politico e militare all’attuale aggressione israeliana, che di fatto è diventato un vero e proprio genocidio. Non ci si può più limitare a dichiarazioni di facciata – conclude Tribastone – mentre il nostro governo, anche attraverso il sostegno diplomatico a Israele, la fornitura di armamenti, l’addestramento dei piloti militari, l’accoglienza dei soldati israeliani in vacanza in Italia, continua ad appoggiare il genocidio in corso in Palestina”.

577581
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Sostegno causa palestinese, M5S Modica: “Sindaca Monisteri passi dalle parole ai fatti””

  1. Melo

    Ai signori 5 stalle perché non chiedete al governo di rimettere la leva obbligatoria almeno si leverebbe un po di marciume di mezzo uominichi e si formerebbero uomini con principi e valori e soprattutto attaccamento alla patria e disciplina !

    1
    1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube