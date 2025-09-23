  • 23 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 23 Settembre 2025 -
Politica regionale

*In Sicilia le radio escluse dagli aiuti: un colpo gravissimo alla libertà di informazione *

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

E’ stato approvato in Commissione Bilancio dell’ARS un emendamento al bando *IRFIS* per gli aiuti all’editoria che esclude le radio dalla possibilità di partecipare per i prossimi tre anni. Potranno accedere ai fondi solo: imprese operanti nel settore dell’editoria cartacea o digitale, emittenti televisive, anche comunitarie, agenzie di stampa che producono un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno 3 anni e con almeno due giornalisti contrattualizzati nella Regione. Le radio siciliane, che da decenni garantiscono una presenza informativa capillare e tempestiva nei territori, vengono *”cancellate”* da questo provvedimento, ignorando completamente il loro ruolo storico, sociale e democratico nella diffusione delle notizie e nella costruzione di un’opinione pubblica informata. È inaccettabile che proprio in un momento storico in cui la radio si conferma strumento di prossimità, accessibile e affidabile, venga privata di qualsiasi forma di sostegno istituzionale. *FACCIAMO APPELLO* a tutti gli esponenti politici, ai rappresentanti istituzionali, e ai parlamentari siciliani per intervenire *SUBITO* per modificare questo emendamento ingiusto e difendere il pluralismo dell’informazione e il diritto delle radio a continuare a svolgere il loro servizio insostituibile per le comunità siciliane. _*Unitevi alla protesta delle radio siciliane. Non spegnete la nostra voce!*_

577657
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube