  • 23 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 23 Settembre 2025 -
Attualità | Modica | Slider

La satira sui social: da Modica la realtà italiana raccontata con l’umorismo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 23 Settembre 2025 – Nell’era dei social network, la satira si è affermata come uno strumento potente per commentare l’attualità in modo diretto e pungente. Tra gli autori che usano questa forma d’arte per mettere in luce le contraddizioni della società italiana, spicca Elia Gaudioso, i cui post satirici sono diventati virali. La sua forza sta nel prendere spunti da notizie reali – siano esse politiche, sociali o locali – e trasformarle in battute che, pur facendo ridere, stimolano una riflessione più profonda.

I post di Gaudioso mostrano una struttura comica ricorrente: partono da un’affermazione plausibile per poi portarla a una conseguenza esagerata e assurda. Ad esempio, nel post sul cioccolato di Modica, l’autore usa la famosa specialità siciliana per creare una metafora politica: “non tutto il cioccolato è di Modica, un po’ come il centro-sinistra che non è proprio tutto di sinistra”. Un paragone che, con un tocco di ironia, evidenzia la complessità e le sfumature delle alleanze politiche.

In un altro post, Gaudioso gioca con una notizia scientifica, quella che “vivere più vicino al mare allunga la vita”, e la applica in modo satirico al fenomeno dell’abusivismo edilizio. La conclusione, che i proprietari di villette abusive a Marina di Modica “camperanno 100 anni”, è un paradosso che mescola umorismo e denuncia sociale.

La satira di Gaudioso non risparmia nemmeno le infrastrutture, come nel post che prende di mira l’autostrada Siracusa-Gela. Ironizzando sulla notizia di possibili rimborsi per i cantieri, l’autore crea un’immagine esilarante: chi percorre quotidianamente quel tratto potrebbe diventare così ricco da entrare nella lista di Forbes. Una battuta che, pur nell’assurdità, esprime la frustrazione di milioni di automobilisti alle prese con strade e cantieri eterni.

In conclusione, i post di Elia Gaudioso sono un esempio di come la satira sui social non si limiti a far ridere, ma riesca a veicolare commenti incisivi e a far emergere le incongruenze della vita quotidiana in Italia.

577658
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube