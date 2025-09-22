Scicli, il sindaco Marino chiede Comitato ordine pubblico e sicurezza

Scicli, 22 settembre 2025 – In seguito ai fatti di domenica 21 settembre, quando tre individui si sono affrontati armati di pistola e coltello in pieno centro storico e in orario diurno, il sindaco di Scicli Mario Marino, interpretando i sentimenti di preoccupazione della comunità per l’innalzamento del livello dello scontro di bande criminali, probabilmente mosse dal predominio sul mercato della droga, ha chiesto la convocazione del Comitato ordine pubblico e sicurezza per affrontare tali temi con il prezioso contributo di tutte le amministrazioni dello Stato.

