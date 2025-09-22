Festa provinciale dell’Unità a Modica: una serata di impegno e testimonianza per la Pace

Modica, 22 settembre 2025 – Grande partecipazione ieri sera nell’atrio di Palazzo San Domenico per la tappa modicana della Festa provinciale dell’Unità organizzata dalla Federazione del Partito Democratico di Ragusa e dal Circolo PD di Modica, dedicata al tema della Pace con lo slogan “Gaza, fermiamo la strage degli innocenti”.

La manifestazione si è aperta con una sentita e partecipata fiaccolata, che dal Duomo di San Pietro ha raggiunto la sede del Comune, come testimonianza collettiva contro il genocidio in corso a Gaza.

Successivamente, nell’atrio di Palazzo San Domenico, numerosi esponenti del mondo politico, culturale e sociale si sono alternati in interventi qualificati e profondi, capaci di restituire il senso dell’impegno civile e politico del Partito Democratico.

Un momento particolarmente significativo è stato il collegamento con Arturo Scotto, parlamentare nazionale del Partito Democratico, e Annalisa Corrado, europarlamentare del Partito Democratico, che in questo momento si trovano nel mezzo del Mediterraneo a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, impegnata nel tentativo di rompere l’assedio imposto da Israele contro il popolo palestinese. Le loro parole hanno trasmesso ai presenti la voce di una battaglia civile e politica che guarda oltre i confini, rafforzando la consapevolezza che la pace si costruisce anche con la solidarietà internazionale e con atti di coraggio collettivo.

Grande soddisfazione da parte del segretario della Federazione provinciale del PD, Angelo Curciullo: “Una manifestazione molto partecipata e di livello, con interventi che hanno reso il senso dell’impegno per la pace da parte del Partito Democratico. Sono contento di questa testimonianza forte di pacifismo e di politica, arricchita anche dal collegamento con l’on. Scotto e l’on. Corrado, che è stato un momento emozionante. Questa serata ha rappresentato la sintesi non solo dei valori generali della Festa dell’Unità, ma anche il segno di una riorganizzazione e di una rinascita della nostra Federazione provinciale”.

Soddisfatto anche il parlamentare PD ARS, Nello Dipasquale: “Il Partito Democratico – ha detto nel suo intervento a chiusura della serata – sta cercando di fare la propria parte in questo che è diventato uno sforzo condiviso con i cittadini liberi e i sindacati per contrastare quanto accade a Gaza ad opera di uno stato, quello ebraico, che dovrebbe ben ricordare cosa vuol dire essere vittima di genocidio e che, invece, i posteri ricorderanno come chi ha usato violenza contro un popolo, quello palestinese, che non può difendersi né nascondersi”.

Salva