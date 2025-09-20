  • 20 Settembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano

Tragedia Pachino-Noto: scontro frontale a Calamosche. Morta una rosolinese, diversi feriti

Tempo di lettura: 2 minuti

Pachino, 20 Settembre 2025 – Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 9:30, sulla Strada Provinciale 19, nel tratto compreso tra Pachino e Noto, all’altezza dell’ingresso per la suggestiva spiaggia di Calamosche, adiacente alla Riserva Naturale Orientata di Vendicari. Nello scontro frontale tra una Toyota Yaris e un pullman turistico ha perso la vita una donna di 45 anni, residente a Rosolini.

La vittima, che viaggiava da sola a bordo della sua utilitaria, è deceduta sul colpo a causa del violentissimo impatto. Alcuni passeggeri del pullman, parte di un tour organizzato, hanno riportato ferite e sono stati soccorsi sul posto.

La scena dell’incidente ha visto l’immediato intervento di numerosi mezzi di soccorso. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso della donna e prestato le prime cure ai feriti. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati per ore nelle delicate operazioni di estrazione del corpo dalle lamiere contorte della Yaris e nella messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e la Polizia Stradale per i rilievi del caso, supportati dai Commissariati di Pachino e Noto, ai quali sono state affidate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

La Strada Provinciale 19 è stata interrotta al traffico per diverse ore, causando lunghe code e notevoli disagi per i residenti e i numerosi turisti diretti o provenienti dalle località di Noto, Marzamemi e Pachino. La viabilità è stata deviata su percorsi alternativi.

Ancora una volta, una tragedia macchia la strada che costeggia uno dei luoghi più amati e frequentati del Sud-Est siciliano. L’ennesimo incidente mortale riaccende i riflettori sulla necessità di una riflessione urgente e di interventi concreti volti a migliorare la sicurezza stradale in un’area ad alta densità turistica, dove la bellezza del paesaggio contrasta con la pericolosità di alcune arterie viarie.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione.

