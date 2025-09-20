  • 20 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Settembre 2025 -
Scicli | Sport

Calcio. Alla vigilia dell’esordio in Coppa, lo Scicli esonera l’allenatore

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI, 20 Settembre 2025 – Spiazza tutti lo Scicli C.R. con una decisione clamorosa: a sole ventiquattro ore dal debutto stagionale in Coppa Italia contro il Frigintini, l’allenatore Uccio Pisani è stato esonerato. Una scelta improvvisa della società, che a pochi giorni dall’inizio del campionato ha scosso l’ambiente calcistico locale.

Pisani era stato scelto dalla dirigenza proprio per guidare la squadra nella nuova stagione, e aveva già svolto l’intera preparazione atletica con i giocatori. Secondo alcune indiscrezioni, alla base dell’incredibile strappo ci sarebbero state delle divergenze su aspetti tecnici.

In una nota ufficiale, lo Scicli C.R. ha ringraziato il mister per “l’impegno e la dedizione profusi”, ma le strade si sono separate. La società sta già valutando i possibili successori e spera di nominare il nuovo tecnico prima dell’esordio in Promozione, previsto per sabato 27 settembre contro il Serradifalco.

La notizia arriva in un momento delicato, dopo che la squadra aveva iniziato ad assimilare le idee tattiche di Pisani. L’esonero potrebbe ora scombussolare lo spogliatoio. Per i giocatori sarà fondamentale isolarsi, ritrovando in fretta la serenità e concentrandosi sulla prima sfida di Coppa Italia, per trasformare questo momento di incertezza in un’opportunità per dimostrare il proprio valore sul campo.

577319
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube