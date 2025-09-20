Calcio. Alla vigilia dell’esordio in Coppa, lo Scicli esonera l’allenatore

SCICLI, 20 Settembre 2025 – Spiazza tutti lo Scicli C.R. con una decisione clamorosa: a sole ventiquattro ore dal debutto stagionale in Coppa Italia contro il Frigintini, l’allenatore Uccio Pisani è stato esonerato. Una scelta improvvisa della società, che a pochi giorni dall’inizio del campionato ha scosso l’ambiente calcistico locale.

Pisani era stato scelto dalla dirigenza proprio per guidare la squadra nella nuova stagione, e aveva già svolto l’intera preparazione atletica con i giocatori. Secondo alcune indiscrezioni, alla base dell’incredibile strappo ci sarebbero state delle divergenze su aspetti tecnici.

In una nota ufficiale, lo Scicli C.R. ha ringraziato il mister per “l’impegno e la dedizione profusi”, ma le strade si sono separate. La società sta già valutando i possibili successori e spera di nominare il nuovo tecnico prima dell’esordio in Promozione, previsto per sabato 27 settembre contro il Serradifalco.

La notizia arriva in un momento delicato, dopo che la squadra aveva iniziato ad assimilare le idee tattiche di Pisani. L’esonero potrebbe ora scombussolare lo spogliatoio. Per i giocatori sarà fondamentale isolarsi, ritrovando in fretta la serenità e concentrandosi sulla prima sfida di Coppa Italia, per trasformare questo momento di incertezza in un’opportunità per dimostrare il proprio valore sul campo.

Salva