Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Vittoria

Mafia, annullata la confisca di beni per 15 milioni di euro al vittoriese Emanuele “Elio” Greco

Tempo di lettura: 2 minuti

Catania, 20 settembre 2025 – La Corte d’Appello di Catania ha annullato la confisca dei beni del valore di circa 15 milioni di euro a Emanuele “Elio” Greco, ritenuto dagli inquirenti legato al clan Carbonaro della mafia catanese. La decisione è stata presa in seguito a un ricorso presentato dalla difesa di Greco.

La Corte ha accolto il ricorso, basando la sua decisione sulla mancanza di prove certe riguardo a un presunto finanziamento da parte del clan mafioso per l’acquisto dei beni. Secondo i giudici, nelle sentenze precedenti mancavano indicazioni precise sia sul periodo in cui questo finanziamento sarebbe avvenuto, sia sulla sua entità.

I legali di Greco hanno sostenuto che la sua ricchezza era frutto di attività imprenditoriali lecite nel settore dei supermercati e della grande distribuzione. La Cassazione ha quindi ritenuto che non ci fossero elementi sufficienti per dimostrare una provenienza illecita dei capitali utilizzati per acquisire le proprietà, che includevano terreni, immobili, un supermercato e conti correnti.

La sentenza della Corte di Cassazione ha quindi annullato la confisca, ordinando che i beni vengano restituiti a Emanuele Greco. La Procura ha ora la possibilità di avviare un nuovo procedimento, ma dovrà presentare prove più solide e dettagliate per dimostrare il legame tra i beni e le attività illecite del clan.

 

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

