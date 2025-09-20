  • 20 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Settembre 2025 -
Senza categoria

Confimprese Ragusa. “Controlli interforze, segnale importante dopo segnalazioni e denunce”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 20 settembre 2025 – Restituire decoro, sicurezza e vivibilità nel centro storico di Ragusa”.  Confimprese iblea plaude all’intervento interforze coordinato dal prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, nel centro storico della citta.
 “Un segnale importante dopo centinaia di segnalazioni di residenti e commercianti- spiega il presidente territoriale, Peppe Occhipinti- il nostro auspicio che ci sia, d’ora in poi, il rispetto delle regole iniziando dal decoro ad un censimento capillare di tutte le abitazioni fatiscenti utilizzate da migranti”. Confimprese invita il sindaco e l’assessore ai centri storici ad un’azione incisiva in tutto il perimetro del centro storico di Ragusa superiore.

“Non serve cavalcare l’onda mediatica ma occorrono soluzioni serie e concrete -commenta il presidente di Confimprese- proponiamo l’istituzione urgente di un tavolo tecnico permanente sul centro storico che coinvolga amministrazione comunale, Forze dell’ordine, associazioni del territorio e cittadini. Si tratta di un’iniziativa necessaria, non solo per affrontare l’emergenza in atto, ma anche per prevenire ulteriori degenerazioni e costruire un modello di sicurezza partecipata ed efficace  Si comincia a porre l’obiettivo di non rimanere consegnati all’emergenza, di rimettere in campo un’idea di fondo del centro storico. La sicurezza urbana è un diritto dei cittadini e un presupposto imprescindibile per la vitalità economica e sociale. Chiediamo un rafforzamento del presidio delle forze dell’ordine – aggiunge il presidente di Confimprese iblea -affinché sia garantita una presenza visibile e costante, capace di trasmettere un’immediata percezione di sicurezza”. 
Confimprese ringrazia i militari dell’esercito (con l’operazione strade sicure) in servizio in piazza San Giovanni e dinanzi la sede del tribunale
“Un presidio di sicurezza con i militari impegnati, durante la notte, a segnalare e a contrastare episodi di micro criminalità. A loro e a tutte le forze dell’ordine il nostro sentito ringraziamento -conclude Occhipinti”.

577306
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube