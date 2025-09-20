  • 20 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Settembre 2025 -
Festival culturali | Sguardo sul mondo

Belbelplatz, Fabio Stassi a Pordenonelegge 2025… di Giannino Ruzza

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Bebelplatz, la piazza di Berlino dove nel maggio del 1933 i nazisti bruciarono migliaia di volumi bollati come “degenerati”, ha attraversato i secoli per arrivare al cuore del pubblico di Pordenonelegge. Ieri, 19 settembre, al Teatro Verdi Ridotto, Fabio Stassi ha presentato Bebelplatz. La notte dei Libri bruciati, il romanzo che lo ha portato al secondo posto al Premio Campiello 2025 e che ha già suscitato un vivace dibattito nel panorama letterario italiano. Davanti a una sala gremita, lo scrittore romano, di origine siciliana, ha raccontato come quella notte di fuoco non sia solo un episodio del passato, ma una ferita che ancora oggi interroga la coscienza europea. “Dove si bruciano i libri, – ha ricordato- si finirà per bruciare anche gli uomini, e noi non possiamo permetterci di dimenticarlo”.

Il pubblico ha seguito con attenzione un discorso che intrecciava storia e memoria, letteratura e politica, con la consapevolezza che la cultura resta l’arma più potente contro ogni forma di censura e autoritarismo. Con il suo timbro di voce, quasi carezzevole, Stassi ha alternato racconto e riflessione, evocando figure della letteratura italiana ed europea: da Pietro Aretino ad Antonio Borgese, da Emilio Salgari a Ignazio Silone. Nel mosaico di nomi evocati da Fabio Stassi a Pordenonelegge, non ha destato sorpresa la citazione di Maria Assunta Volpi, meglio conosciuta con lo pseudonimo di Mura. Un’autrice popolarissima negli anni Trenta, capace di conquistare migliaia di lettori con i suoi romanzi d’appendice, apparentemente lontani dalle tensioni della politica. Eppure, anche lei finì nel mirino della censura fascista. Il caso più emblematico è quello di Sambadù, amore negro (1934), la storia di un ingegnere africano laureato in Italia che si innamora di una vedova italiana. Un intreccio sentimentale che oggi potrebbe sembrare innocente, ma che allora rappresentava una sfida diretta alle leggi non scritte del razzismo di Stato. Il romanzo fu bandito: troppo rischioso, troppo imbarazzante per un regime che si preparava a consolidare la propria ideologia razziale. Non è mancato un riferimento a Don Chisciotte, cavaliere errante che per Stassi diventa il simbolo eterno della lotta contro i mulini a vento dell’intolleranza e della censura. “I libri — ha ricordato — restano l’unica vera armatura contro la paura e il conformismo”. Il pubblico, raccolto e partecipe, ha seguito senza distrazioni un discorso che non era solo presentazione di un romanzo, ma atto civile.

Alla fine, l’applauso lungo e convinto ha suggellato un incontro che non è stato soltanto letterario, ma civile: un invito a difendere la parola scritta, oggi come allora, contro chi vorrebbe ridurla in cenere.

577299
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube