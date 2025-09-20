Calcio, Serie D. Barlumi di speranze per salvare il Messina

MESSINA, 20 Settembre 2025 – Come ormai è noto, lunedì scorso, il Tribunale di Messina ha dichiarato la liquidazione giudiziale della A.C.R. Messina s.r.l. nominando l’avv. Maria Di Renzo, Curatore.

La situazione economica della società al momento dell’intervento della Di Renzo non avrebbe consentito in alcun modo il prosieguo dell’attività anche solo per una partita e l’unica scelta possibile sarebbe stata quella di abbandonare il campionato in corso, con conseguente perdita del titolo sportivo, che sarebbe giunta in automatico non disputando due partite consecutive.

Tuttavia, questi giorni sono stati particolarmente intensi e la curatrice ha ricevuto manifestazioni di interesse all’acquisizione della società da parte di possibili investitori con i quali si sta interloquendo ed interloquirà nei prossimi giorni per trovare delle possibili soluzioni in sede concorsuale per dare un futuro sportivo all’ACR Messina.

Da qui l’idea di proseguire il Campionato per qualche altra giornata al fine di consentire di verificare la concretezza di tali manifestazione d’interesse.

Un’idea che sarebbe rimasta soltanto una fantasia del Curatore senza l’inaspettato supporto ricevuto da sponsor e dalle Istituzioni locali che nel giro di 24 ore ha consentito di richiedere ed ottenere dal Tribunale con provvedimento di ieri l’autorizzazione allo svolgimento quanto meno delle prossime quattro partite.

Ci sono i due sponsor principali, con dna marcatamente messinese, Barbera 1970 S.p.A. e Acqua Fontalba, che dimostrando un senso di appartenenza alla Città ed alla squadra al di fuori di ogni interesse imprenditoriale, hanno posto le basi economiche per consentire alla Procedura di affrontare le prossime partite.

I soci della Società Cooperativa Calcio Messina autotassandosi hanno effettuato una generosa donazione alla Squadra.

La società GrafichePino si sta facendo carico di tutta l’attività di stampa e tipografia e la società Zocco Cars s.a.s ha mantenuto i propri impegni pubblicitari anche dopo l’intervenuta liquidazione giudiziale.

“I doverosi sono i ringraziamenti al Comune di Messina in persona del Sindaco Federico Basile e dell’Assessore Finocchiaro, supporto quanto mai necessario per questa avventura -sottolinea il Curatore. – Ma un grazie speciale va rivolto ad ogni singolo componente della Squadra e dello Staff che sono rimasti uniti nonostante la notizia dell’apertura della procedura concorsuale, che avrebbe legittimato uno scioglimento delle fila. Affinché questi ringraziamenti non restino soltanto lettera morta si chiede l’aiuto non soltanto della Tifoseria, che ha manifestato vicinanza e rispetto anche in questa delicata fase giudiziaria, ma di tutti i messinesi, affinché già da Domenica prossima il Franco Scoglio possa essere di nuovo pieno come questa città merita.