Diffamazione a “L’Arena”: Corte d’Appello di Palermo conferma la condanna a Massimo Giletti e alla Rai

PALERMO, 19 Settembre 2025 – La prima sezione civile della Corte d’Appello di Palermo ha confermato la condanna a Massimo Giletti, in solido con la Rai, a risarcire i familiari di Giuseppe Campanella per diffamazione a mezzo televisivo. La sentenza ribadisce quanto stabilito in primo grado dal giudice monocratico.

I fatti contestati risalgono al 15 maggio 2016, durante la trasmissione Rai “L’Arena”. In un servizio sui lavoratori forestali stagionali della Regione siciliana, il conduttore definì l’operaio Giuseppe Campanella come appartenente a un’omonima famiglia mafiosa di Pioppo. Subito dopo, su richiesta dei legali della famiglia, Giletti si scusò pubblicamente, ammettendo di aver commesso un errore.

Nonostante le scuse, i familiari di Campanella, assistiti dagli avvocati Salvino e Giada Caputo, Francesca Fucaloro e Anna La Corte, hanno citato in giudizio il conduttore, il responsabile della trasmissione e il direttore di Rai 1. L’accusa era di diffamazione aggravata, sebbene il processo penale si fosse concluso con l’assoluzione di Giletti e dei vertici Rai perché il fatto non sussisteva.

Tuttavia, la sentenza civile ha riconosciuto la responsabilità dei convenuti. L’avvocato Salvino Caputo ha sottolineato l’importanza del verdetto: “La Corte d’Appello ha affermato il principio che il conduttore e i vertici della rete televisiva hanno l’obbligo di una rigorosa verifica delle fonti”.

La decisione ha confermato il risarcimento ai familiari di Campanella, che a differenza di Giuseppe Campanella — condannato per concorso esterno in associazione mafiosa — sono incensurati.

Salva