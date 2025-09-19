  • 19 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Settembre 2025 -
Cronaca giudiziaria

Diffamazione a “L’Arena”: Corte d’Appello di Palermo conferma la condanna a Massimo Giletti e alla Rai

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

PALERMO, 19 Settembre 2025 – La prima sezione civile della Corte d’Appello di Palermo ha confermato la condanna a Massimo Giletti, in solido con la Rai, a risarcire i familiari di Giuseppe Campanella per diffamazione a mezzo televisivo. La sentenza ribadisce quanto stabilito in primo grado dal giudice monocratico.

I fatti contestati risalgono al 15 maggio 2016, durante la trasmissione Rai “L’Arena”. In un servizio sui lavoratori forestali stagionali della Regione siciliana, il conduttore definì l’operaio Giuseppe Campanella come appartenente a un’omonima famiglia mafiosa di Pioppo. Subito dopo, su richiesta dei legali della famiglia, Giletti si scusò pubblicamente, ammettendo di aver commesso un errore.

Nonostante le scuse, i familiari di Campanella, assistiti dagli avvocati Salvino e Giada Caputo, Francesca Fucaloro e Anna La Corte, hanno citato in giudizio il conduttore, il responsabile della trasmissione e il direttore di Rai 1. L’accusa era di diffamazione aggravata, sebbene il processo penale si fosse concluso con l’assoluzione di Giletti e dei vertici Rai perché il fatto non sussisteva.

Tuttavia, la sentenza civile ha riconosciuto la responsabilità dei convenuti. L’avvocato Salvino Caputo ha sottolineato l’importanza del verdetto: “La Corte d’Appello ha affermato il principio che il conduttore e i vertici della rete televisiva hanno l’obbligo di una rigorosa verifica delle fonti”.

La decisione ha confermato il risarcimento ai familiari di Campanella, che a differenza di Giuseppe Campanella — condannato per concorso esterno in associazione mafiosa — sono incensurati.

577261
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube