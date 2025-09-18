Donnalucata si veste di tricolore: “una serata di Moda all’Italiana” il 20 settembre

Donnalucata (Scicli) – Un appuntamento all’insegna dell’eleganza e dello stile Made in Italy attende la Riviera di Ponente a Donnalucata. Sabato 20 settembre 2025, alle ore 19, si terrà una serata di Moda all’Italiana”, un evento patrocinato dal Fiat 500 Club Italia – coordinamento di Modica, che promette di unire moda, tradizione e passione per l’Italia. La serata, presentata da Massimiliano Casto e Katia Trovato, sarà animata da LM Eventi di Luca e arricchita dalle collaborazioni artistiche e musicali, trasformando Donnalucata in una passerella a cielo aperto. La scelta della storica Fiat 500, simbolo intramontabile di italianità, fa da filo conduttore all’iniziativa che vuole celebrare non solo la moda, ma anche il patrimonio culturale e paesaggistico del Bel Paese. Un’occasione imperdibile per cittadini e turisti che, tra i colori del tricolore e lo scenario suggestivo della Riviera di Ponente, potranno vivere una serata di spettacolo, creatività e orgoglio italiano. Appuntamento: 20 settembre 2025, ore 19 – Riviera di Ponente, Donnalucata (Scicli).

Salva