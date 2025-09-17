L’ex commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa nuovo capo di gabinetto vicario del presidente Schifani

PALERMO, 17 Settembre 2025 – Una figura di spicco della dirigenza regionale, Patrizia Valenti, entra nello staff del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, assumendo l’incarico di vicario dell’ufficio di gabinetto. Sostituisce Carmelo Frittitta, che è stato recentemente nominato dirigente generale del dipartimento Energia.

L’ingresso di Valenti, fino a pochi mesi fa commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa, nell’ufficio di gabinetto segna il ritorno a un ruolo strategico per una professionista che ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo all’interno dell’amministrazione regionale dal lontano 1992. Il suo percorso è caratterizzato da diverse esperienze, tra cui quella più recente alla guida del dipartimento Ambiente. Prima di questo nuovo incarico, Valenti dirigeva la biblioteca centrale regionale “Alberto Bombace”, dove era stata trasferita alla fine di aprile.

La sua carriera è costellata di ruoli di responsabilità: è stata a capo della segreteria tecnica durante la presidenza di Totò Cuffaro, ha diretto diversi assessorati, tra cui quello dell’Agricoltura e del Territorio e ambiente, e ha ricoperto il ruolo di assessore agli Enti locali durante la giunta di Rosario Crocetta.

Oltre alla sua lunga esperienza nella pubblica amministrazione, il curriculum di Patrizia Valenti evidenzia un passato da insegnante e dirigente presso l’Università degli studi di Palermo. Ha inoltre guidato il Consorzio autostrade siciliane e ha tenuto docenze in importanti istituti come il Cerisdi e l’Ente di sviluppo agricolo. La sua vasta esperienza in settori diversi ne fa una figura di grande spessore nel nuovo incarico al fianco del presidente Schifani.

