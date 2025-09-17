  • 17 Settembre 2025 -
Modica | Sport

Calabrese Fighting Team Modica: Pietro Guccione incanta i tecnici della Nazionale e ora sogna l’azzurro

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 17 Settembre 2025 Il giovane pugile modicano Pietro Guccione sta per realizzare il sogno di vestire la maglia azzurra, dopo aver impressionato i tecnici della nazionale italiana. L’occasione è stata il dual match Italia-Polonia Under 15 svoltosi a Latina, dove il talento dell’allievo di Valeria Calabrese è emerso con forza e determinazione.

Guccione, affrontando un avversario campano, ha dominato il ring e ha chiuso l’incontro prima del limite dopo aver inflitto due conteggi all’avversario. Una performance convincente che ha catturato l’attenzione del tecnico nazionale Patrizio Oliva, il quale ha notato le “caratteristiche e l’impostazione” del giovane atleta.

La stessa Calabrese, che già in passato aveva riconosciuto il talento fuori dal comune di Guccione, si è detta orgogliosa e soddisfatta. “Conoscendo bene le qualità di Pietro, ero sicura che avrebbe impressionato gli addetti ai lavori”, ha dichiarato.

Con i Campionati Europei di categoria a un mese di distanza, per Guccione si apre la possibilità di rappresentare l’Italia nella categoria di peso fino a 70 kg. La convocazione ufficiale non è ancora arrivata, ma l’aspettativa è alta. Se dovesse arrivare, sarebbe l’inizio di un nuovo percorso che offrirebbe a Pietro una grande opportunità di crescita.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

