Calabrese Fighting Team Modica: Pietro Guccione incanta i tecnici della Nazionale e ora sogna l’azzurro

Modica, 17 Settembre 2025 – Il giovane pugile modicano Pietro Guccione sta per realizzare il sogno di vestire la maglia azzurra, dopo aver impressionato i tecnici della nazionale italiana. L’occasione è stata il dual match Italia-Polonia Under 15 svoltosi a Latina, dove il talento dell’allievo di Valeria Calabrese è emerso con forza e determinazione.

Salva