Calabrese Fighting Team Modica: Pietro Guccione incanta i tecnici della Nazionale e ora sogna l’azzurro

Guccione, affrontando un avversario campano, ha dominato il ring e ha chiuso l’incontro prima del limite dopo aver inflitto due conteggi all’avversario. Una performance convincente che ha catturato l’attenzione del tecnico nazionale Patrizio Oliva, il quale ha notato le “caratteristiche e l’impostazione” del giovane atleta.
La stessa Calabrese, che già in passato aveva riconosciuto il talento fuori dal comune di Guccione, si è detta orgogliosa e soddisfatta. “Conoscendo bene le qualità di Pietro, ero sicura che avrebbe impressionato gli addetti ai lavori”, ha dichiarato.
Con i Campionati Europei di categoria a un mese di distanza, per Guccione si apre la possibilità di rappresentare l’Italia nella categoria di peso fino a 70 kg. La convocazione ufficiale non è ancora arrivata, ma l’aspettativa è alta. Se dovesse arrivare, sarebbe l’inizio di un nuovo percorso che offrirebbe a Pietro una grande opportunità di crescita.