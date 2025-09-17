  • 17 Settembre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Auto tampona motocicletta in Via Nazionale a Modica. Ferito il centauro

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 17 Settembre 2025 – Incidente stradale nel pomeriggio di ieri in Via Nazionale, dove una Ford Ka ha tamponato violentemente una moto di grossa cilindrata. L’impatto è avvenuto mentre il motociclista stava svoltando per accedere a una proprietà privata.

Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista alla guida della Ford Ka non si sarebbe accorto della manovra del centauro, che era in procinto di svoltare. L’urto ha disarcionato il motociclista, che è caduto a terra riportando diverse ferite.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi al ferito, che è stato successivamente trasportato in ospedale per accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni non sembrerebbero essere gravi.

Per i rilievi di rito e la gestione del traffico, che ha subito rallentamenti a causa dell’incidente, è giunta una pattuglia della Polizia Locale. Gli agenti hanno lavorato per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

576959
© Riproduzione riservata

