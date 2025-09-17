Emergenza siccità in Sicilia: crolla la riserva idrica degli invasi

PALERMO, 17 Settembre 2025 – La situazione idrica in Sicilia si aggrava di mese in mese, con dati sempre più allarmanti che preannunciano un’estate di grave siccità. Secondo l’ultimo monitoraggio sui volumi invasati nelle dighe siciliane, aggiornato al 1° settembre 2025 e diffuso da Ernesto Abate, segretario generale regionale del sindacato SIFUS CONFALI, la dotazione idrica regionale è in forte calo.

Se ad agosto 2025 la riserva d’acqua era di circa 83 milioni di metri cubi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il dato di settembre registra un drammatico calo: quasi 63 milioni di metri cubi d’acqua in meno rispetto a settembre 2024. Un’inversione di tendenza preoccupante, che segna una riduzione notevole della disponibilità d’acqua per agricoltura e usi civili.

“Se non piove, ci saranno drammi simili a quelli che si stanno registrando da mesi nell’agrigentino!”, ha dichiarato Ernesto Abate, sottolineando la gravità della situazione. Il sindacalista ha inoltre espresso una dura critica nei confronti della politica regionale delle acque, definendo gli assessori “non all’altezza di trattare la materia”.

La gestione fallimentare, secondo Abate, sta portando a un “declino dell’agrosistema e del suo indotto economico”. La siccità non è più solo un’emergenza estiva, ma un problema strutturale che minaccia l’economia e la vita quotidiana dei siciliani. La speranza è ora affidata alle piogge autunnali, nella speranza che possano almeno parzialmente alleviare una crisi che si preannuncia devastante.

