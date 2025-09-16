Scicli. Maltratta la moglie e aggredisce i Carabinieri con un martello, arrestato

Donnalucata (Scicli), 16 Settembre 2025 – Momenti di alta tensione si sono vissuti ieri a Donnalucata, dove un uomo di 39 anni, di nazionalità albanese, è stato arrestato dopo aver aggredito con inaudita violenza due Carabinieri. I militari, intervenuti nell’abitazione dell’uomo per un controllo legato al “codice rosso” a seguito di una segnalazione per maltrattamenti in famiglia, sono stati accolti con un’escalation di violenza.

Appena i due Carabinieri si sono presentati alla porta, il 39enne ha iniziato a minacciarli di morte, per poi scatenare una vera e propria aggressione. Ha lanciato una sedia di legno contro uno dei militari e, non contento, ha afferrato un martello da un mobile, cercando di colpire entrambi gli agenti.

Nonostante l’evidente stato di alterazione, la foga dell’uomo non si è placata. Dopo che i militari sono riusciti a disarmarlo del martello, ha afferrato un vaso in pietra, scagliandolo contro l’auto di servizio e mandando in frantumi il lunotto posteriore. Ma l’assalto non si è fermato qui: ha poi afferrato un reggivaso in ferro battuto, continuando a colpire uno dei due Carabinieri.

Con grande professionalità e sangue freddo, i due militari, sebbene feriti, sono riusciti a immobilizzare e ammanettare l’aggressore, grazie anche all’arrivo di una pattuglia di rinforzo.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di “violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale” ed è stato contestualmente denunciato per “maltrattamenti” nei confronti della moglie. Dopo le formalità di rito, il 39enne è stato trasferito alla Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

