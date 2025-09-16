  • 16 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Settembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Scicli. Maltratta la moglie e aggredisce i Carabinieri con un martello, arrestato

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Donnalucata (Scicli), 16 Settembre 2025 –  Momenti di alta tensione si sono vissuti ieri a Donnalucata, dove un uomo di 39 anni, di nazionalità albanese, è stato arrestato dopo aver aggredito con inaudita violenza due Carabinieri. I militari, intervenuti nell’abitazione dell’uomo per un controllo legato al “codice rosso” a seguito di una segnalazione per maltrattamenti in famiglia, sono stati accolti con un’escalation di violenza.

Appena i due Carabinieri si sono presentati alla porta, il 39enne ha iniziato a minacciarli di morte, per poi scatenare una vera e propria aggressione. Ha lanciato una sedia di legno contro uno dei militari e, non contento, ha afferrato un martello da un mobile, cercando di colpire entrambi gli agenti.

Nonostante l’evidente stato di alterazione, la foga dell’uomo non si è placata. Dopo che i militari sono riusciti a disarmarlo del martello, ha afferrato un vaso in pietra, scagliandolo contro l’auto di servizio e mandando in frantumi il lunotto posteriore. Ma l’assalto non si è fermato qui: ha poi afferrato un reggivaso in ferro battuto, continuando a colpire uno dei due Carabinieri.

Con grande professionalità e sangue freddo, i due militari, sebbene feriti, sono riusciti a immobilizzare e ammanettare l’aggressore, grazie anche all’arrivo di una pattuglia di rinforzo.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di “violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale” ed è stato contestualmente denunciato per “maltrattamenti” nei confronti della moglie. Dopo le formalità di rito, il 39enne è stato trasferito alla Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

576902
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube