  • 12 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Settembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Scicli. Individuata discarica abusiva, i Carabinieri denunciano quattro persone

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli – I Carabinieri di Donnalucata, unitamente a personale della Polizia Municipale di Scicli hanno deferito in stato di libertà 4 soggetti, di cui 3 italiani e 1 di origine tunisina, per aver violato le norme in materia ambientale, previste dal D.Lgs. 152/2006, in quanto avevano organizzato una discarica abusiva nelle campagne di Donnalucata.

L’operato nasce da un’attività ispettiva di ricognizione aerea effettuata da personale del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania, nell’ambito delle frequenti operazioni di controllo del territorio che vedono in campo l’azione sinergica dei reparti speciali dell’Arma con l’organizzazione territoriale.

Il sorvolo ha permesso di individuare un’area di circa 700 mq ubicata nelle campagne della frazione di Donnalucata, ove venivano depositati a cielo aperto rifiuti eterogenei pericolosi e non (materiale ferroso, eternit, plastica, batterie autoveicoli e vetro).

Il sito è stato sottoposto a sequestro e sono stati individuati e denunciati all’Autorità giudiziaria, in violazione al Testo Unico Ambientale, tre soggetti italiani, quali proprietari, e un soggetto tunisino individuato come utilizzatore.

L’attento controllo del territorio ha permesso di porre fine ad una contaminazione della zona.

Il procedimento che ne è scaturito a carico dei 4 soggetti è nelle fasi delle indagini preliminari e gli indagati devono considerarsi presunti innocenti fino a eventuale sentenza di condanna.

576515
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube