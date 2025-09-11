  • 11 Settembre 2025 -
  Comiso | Economia
Comiso | Economia

L’aeroporto di Comiso punta in alto: Aeroitalia si impegna per il rilancio

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 11 settembre. Un’importante svolta per l’aeroporto di Comiso, noto anche come Aeroporto degli Iblei. Il Comitato a Difesa e Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei ha incontrato il CEO di Aeroitalia, il Dott. Gaetano Intrieri, per discutere del futuro dello scalo. Dall’incontro sono emersi impegni significativi che potrebbero cambiare il volto del trasporto aereo nella Sicilia orientale.

Aeroitalia ha manifestato la chiara intenzione di basare i propri aeromobili a Comiso, un segnale forte di fiducia nel potenziale dell’aeroporto. L’entusiasmo per questa partnership è già tangibile, con oltre 5.000 biglietti già venduti per la rotta Comiso-Milano Linate.

Ma le ambizioni non si fermano qui. L’azienda ha presentaeroitato un piano strategico per il 2026 che prevede di mettere in vendita 500.000 posti, con una stima di 400.000 passeggeri totali. Per espandere ulteriormente l’offerta, sono già in fase di studio nuove rotte che collegheranno Comiso con Torino e Bologna.

Un altro punto cruciale dell’accordo riguarda la qualità del servizio. Aeroitalia si è impegnata a garantire un’assistenza di alto livello ai passeggeri, inclusi processi di rimborso efficienti e un supporto diretto per ogni necessità.

Il Comitato ha ribadito che continuerà a monitorare l’evoluzione di questi impegni, lavorando per assicurare che le promesse si trasformino in azioni concrete a beneficio di tutti i cittadini della Sicilia orientale.

© Riproduzione riservata

© Riproduzione riservata

