Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Scafista egiziano di 18 anni fermato dopo lo sbarco a Pozzallo

Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 7 settembre. Gli operatori della Squadra Mobile di Ragusa hanno individuato e fermato un giovane scafista egiziano, gravemente indiziato di aver guidato un’imbarcazione carica di migranti dalla Libia fino alle coste siciliane. L’uomo è ora indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Lo sbarco è avvenuto nel pomeriggio di domenica 7 settembre, quando 75 migranti, di nazionalità bengalese, pakistana, egiziana ed eritrea, sono stati soccorsi al largo e portati in salvo nel porto di Pozzallo.

Fin dalle prime fasi successive all’arrivo, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su un ragazzo egiziano di soli 18 anni. Le indagini, supportate anche dalle testimonianze di altri migranti a bordo, hanno permesso di raccogliere elementi sufficienti a suo carico.

Alla luce di quanto emerso, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa ha disposto il fermo del giovane, che è stato associato alla casa circondariale di Ragusa.

