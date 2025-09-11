  • 11 Settembre 2025 -
Cronaca | Vittoria

Incidente sulla SS 115 a Vittoria: quattro auto coinvolte e due feriti

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 11 Settembre 2025 – Un grave incidente ha bloccato il traffico lungo la SS 115 Sud occidentale sicula, nel tratto in corrispondenza del chilometro 291+300, in località Vittoria. Nello scontro iniziale sono state coinvolte un’Alfa Romeo, una Opel e una Renault Clio. L’impatto ha causato il ferimento di due persone, che sono state prontamente soccorse e trasportate in ospedale.

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine e delle squadre ANAS, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente la strada in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Durante le operazioni, una colonna di veicoli si è formata e un’ulteriore collisione è avvenuta: un autocarro Iveco ha tamponato un’altra vettura. Il conducente di quest’ultima auto, tuttavia, si è dato alla fuga.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il traffico è stato riaperto solo dopo che i mezzi sono stati rimossi e la carreggiata è stata ripulita.

© Riproduzione riservata

