Calcio. Ripescaggio in Prima Categoria: l’ASD Pozzallo raccoglie i frutti del suo impegno

POZZALLO, 11 Settembre 2025 – L’ASD Pozzallo può finalmente festeggiare! Dopo anni di duro lavoro, la squadra è stata ufficialmente ripescata in Prima Categoria. Questo traguardo arriva dopo aver affrontato tante sfide, incluse due finali playoff perse e difficoltà economiche, a testimonianza della tenacia della società.

Il ripescaggio non è solo una vittoria sportiva, ma il riconoscimento di un impegno costante. La società, che ha sempre creduto nel proprio progetto, dimostra che con passione e dedizione si possono raggiungere grandi obiettivi.

Con l’inizio di questa nuova e impegnativa stagione, la dirigenza lancia un appello a tutta la comunità: il sostegno di tifosi, sportivi e sponsor è più che mai fondamentale per la crescita del club.

Parallelamente, la società sta lavorando alla creazione della “Next Gen”, un progetto dedicato a tutti i giovani atleti con l’obiettivo di valorizzare i talenti locali e costruire un futuro solido per i colori biancoazzurri.

Nei prossimi giorni, si prevede anche l’arrivo di un nuovo presidente, pronto a portare nuove idee ed energia per spingere la squadra verso ulteriori successi.

L’augurio è che questo sia solo l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni, confermando che l’ASD Pozzallo ha il cuore e il carattere per emergere.

Salva