  • 11 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Settembre 2025 -
Pozzallo | Sport

Calcio. Ripescaggio in Prima Categoria: l’ASD Pozzallo raccoglie i frutti del suo impegno

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 11 Settembre 2025 – L’ASD Pozzallo può finalmente festeggiare! Dopo anni di duro lavoro, la squadra è stata ufficialmente ripescata in Prima Categoria. Questo traguardo arriva dopo aver affrontato tante sfide, incluse due finali playoff perse e difficoltà economiche, a testimonianza della tenacia della società.

Il ripescaggio non è solo una vittoria sportiva, ma il riconoscimento di un impegno costante. La società, che ha sempre creduto nel proprio progetto, dimostra che con passione e dedizione si possono raggiungere grandi obiettivi.

Con l’inizio di questa nuova e impegnativa stagione, la dirigenza lancia un appello a tutta la comunità: il sostegno di tifosi, sportivi e sponsor è più che mai fondamentale per la crescita del club.

Parallelamente, la società sta lavorando alla creazione della “Next Gen”, un progetto dedicato a tutti i giovani atleti con l’obiettivo di valorizzare i talenti locali e costruire un futuro solido per i colori biancoazzurri.

Nei prossimi giorni, si prevede anche l’arrivo di un nuovo presidente, pronto a portare nuove idee ed energia per spingere la squadra verso ulteriori successi.

L’augurio è che questo sia solo l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni, confermando che l’ASD Pozzallo ha il cuore e il carattere per emergere.

576452
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube